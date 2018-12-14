天鑄天池屋1.74億沽 實呎6.5萬雙破頂

【明報專訊】雖然新盤市場聚焦觀塘凱滙首輪發售488伙清袋，但新地（0016）旗下何文田天鑄、北角海璇，本月迄今合共累售約24伙，估計套逾12億元。可留意的是，天鑄昨日最新以招標形式售出兩伙，其中8座30、31樓C室「天池屋」，為複式連私人泳池及按摩池特色大戶，實用2689方呎，成交價高達1.74785億元，實呎6.5萬元，金額、呎價均為項目新一輪銷售的分層單位新高價紀錄。市場消息指，相關買家為內地客，須付三成辣稅涉約5244萬元。天鑄另一新售出單位為8座6樓C室，實用1360方呎，成交價4090.5萬元，實呎逾3萬元；天鑄本月迄今累售約20伙，估計套現逾10億元。
澐灃本月連沽4洋房 套2.29億
至於新地同系海璇，本月亦連售4伙，估計套現2.4億元。項目最新以招標形式，售出第5A座21樓B室，單位實用718方呎，成交價3920萬元、實呎5.45萬元；另外亦以1657.1萬元售出5A座15樓B室，屬實用378方呎1房戶，實呎4.38萬元，發展商之前將此單位的售價調高3.5%。
另永泰（0369）執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，沙田九肚澐灃本月連售4幢洋房，成交價介乎4658萬至8600萬元，套現2.29億元，其中最新售出A7號洋房，屬4房4套間隔，實用3064方呎，另連450方呎花園連私人泳池和637方呎天台，成交價8600萬元，實呎2.8萬元。