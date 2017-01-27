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凱滙488伙即日沽清 9個月最勁 套現逾57億 即晚加推280伙加價2%

【明報專訊】第四季樓市雖遇冷鋒，但信置（0083）牽頭的觀塘大型新盤凱滙一洗市場近月頹風。凱滙昨首輪開售488伙，於開售約8小時清袋，為3月將軍澳日出康城MALIBU首輪賣出500伙後，一躍成為過去9個月來首日賣出最多單位的新盤，單日吸金逾57億元，成為下半年新盤吸金王。業界認為，發展商是次將定價「微調」，即時釋放購買力，對市况具正面刺激作用。

明報記者 鄭錦玲、林可為、林尚民

樓盤熱賣，發展商昨晚隨即加推280伙應市，折實平均實呎18,488元，輕微提價2%，入場單位為2座7樓J室，實用485方呎，2房間隔，折實840.8萬元，實呎17,336元。另涉974伙的凱滙2期，昨晚亦上載樓書，其中184伙為1房戶，實用333至471方呎，細過1期面積最小的452方呎1房戶，最多伙數戶型同為2房戶，共387伙，實用500至607方呎，3房戶則有375伙，實用722至962方呎；另外28伙特色戶，實用391至1502方呎。

第2期上載樓書 1房333呎起

凱滙首輪發售488伙，折實平均實呎1.7萬餘元，以較東九啟德新盤餘貨現價水平低約三成作招徠，當中1房折實入場費733萬元起，結果令項目短短5天半內收7758票，超額15倍。就記者昨早於尖東帝國中心旁麼地道公園所見，發展商預先設置鐵馬，在此安排準買家輪候進入尖沙嘴中心售樓處，秩序良好。另發展商包起帝國中心附近4間食肆，讓準買家「食住等買樓」。信置副主席黃永光到售樓處視察時表示，凱滙定價吸引，是送給買家的「聖誕節禮物」，並表示視乎銷情再調整售價。

事實上，凱滙去貨速度明快，全數推出的488伙於昨日黃昏6時多清袋，佔1期單位總數1025伙的48%，吸金57億元，為下半年新盤「吸金王」。若以全年計，則僅次於新世界（0017）6月開售北角柏蔚山，當時首輪套現58億元。凱滙是次不設大手客揀樓時段，每名買家最多只可購兩伙，據悉全日約有8組客人連購兩伙，當中有兩組客人各斥資近4000萬元，各連購兩伙第1座實用1092方呎4房連套大單位。

業界：銷情料刺激後市

祥益地產總裁汪敦敬認為，凱滙銷情報捷，反映發展商只要肯「減少少、微調一下定價」，即可將市場購買力釋放出來。汪續稱，凱滙屬大型市區新盤，銷情對市場具指標作用，加上凱滙買家很多都屬30至40餘歲較成熟的客人，以及家庭收入較穩定的換樓人士，並非一般年輕上車客或一時衝動入市人士，顯示市場仍具承接力，對後市具一定正面刺激作用。

相關字詞﹕下半年吸金王 9個月最勁 凱滙2期 黃永光 信置 凱滙

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