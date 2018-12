不做高成數按揭 不賣劏房盤

近年本港不少發展商為新盤買家提供高成數按揭計劃促銷,惟Holland強調集團無意仿效,認為買家應就本身的按揭計劃諮詢財務顧問。另外,本港近年住宅供不應求,港人愈住愈細,開放式單位劏房新盤盛行,惟The Heaton Group最細單位亦設有1房,因為集團的理念是:「我們只發展自己也希望入住的住宅物業」(We only develop properties that we would want to live in)。

[葉創成 名人樓市論壇]