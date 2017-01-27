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大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低

【明報專訊】新界上車屋苑持續以低價成交，大埔中心兩房以400餘萬元成交，逐步貼近九成按揭水平。世紀21柏宇地產執行董事黃學宇表示，大埔中心23座低層F室，實用面積315方呎，2房間隔，新近以425萬元易手，實呎13,492元，成交價為屋苑今年新低。原業主2009年以149萬元買入，持貨9年，帳面獲利276萬元或1.85倍。資料顯示，同座樓高數層的F室，面積相同，今年4月以500萬元成交，實呎1.58萬元，當時屬市價成交，同類單位樓價約8個月跌價75萬元或15%。

昇悅居兩房失守800萬 重返年初價

此外，本月截至昨日，西九四小龍共錄得14宗買賣，已超越上月全月10宗，本月成交中有6宗低於800萬元成交，當中荔枝角昇悅居佔4宗。香港置業分行高級聯席董事胡耀才表示，昇悅居6座高層E室，實用面積491方呎（建築647方呎），屬2房間隔，以780萬元放盤，減價23.2萬元或3%後，新近獲區內換樓客以756.8萬元承接，重返年初價，實呎15,413元（建呎11,697元），原業主於2004年1月以約187.6萬元購入，持貨14年，帳面獲利569.2萬元或3.03倍。

皓畋兩房1400萬放售 成功賣出料微蝕

另市場消息指，何文田皓畋5座高層C室，實用面積587方呎，屬2房間隔，現時以1400萬元放售，實呎叫價約2.38萬元。業主2016年11月以約1370.85萬元買入，持貨逾2年，SSD（額外印花稅）仍未鬆綁，需由買家支付10% SSD稅款，若成功以上述叫價易手，帳面獲利約29.15萬元或2.1%，不過扣除使費等料業主要輕微損手離場。

相關字詞﹕蝕讓成交 高成數按揭 皓畋 昇悅居 大埔中心

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