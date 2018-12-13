上月辣稅收17億 兩年新低

【明報專訊】樓市第四季突遇冷鋒，除各項樓價指數、物業交投量下挫外，上月三大物業辣稅所涉宗數、稅收全線報跌。稅務局最新數據顯示，11月涉買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD）、額外印花稅（SSD）的總稅收為17.22億元，除了較10月錄得的28.59億元按月跌近四成外，更是自2016年12月錄得16.84億元後，兩年來最差紀錄。有分析估計，下月公布的12月三大辣稅總稅收或按月再跌最多一成。
第四季交投轉靜，拖累政府庫房的辣稅收益；上月三大辣稅總稅收17.22億元，除了是兩年來稅收表現最差勁月份外，與今年6月、即樓市表現熾熱時錄得的歷史高峰55.68億元比較，更勁跌69%。
涉BSD成交宗數大跌五成
若以稅種分類，上月以涉BSD的成交宗數跌幅最勁；11月成交為176宗，較10月的371宗按月跌52.5%；涉稅款4.284億元，對比10月的8.697億元，按月大跌50.7%。另外，上月涉DSD成交宗數為1911宗，對比10月的1964宗按月微跌2.7%；涉稅款為12.832億元，較10月的19.62億元按月跌34.6%；DSD當中涉住宅、非住宅物業的稅款分別為6.548億和6.284億元，按月分別跌44.9%和18.9%。
SSD方面，上月涉成交宗數為21宗，較10月的40宗按月跌47.5%；涉稅款1080萬元，對比10月的2770萬元，按月大跌61%，是按月跌幅最勁的辣稅。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，第四季地產市場氣氛轉差，物業交投處「買賣兩閒」局面，各類買家無論是用家、投資者均減少入市，自然令交投減少，三大辣稅的總稅收也隨之回落。由於12月市况未見明顯反彈，加上聖誕節臨近，節日氣氛漸濃，相信三大辣稅的稅收繼續低位徘徊，或較11月的數字再下跌5%至10%。