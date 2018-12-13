上月辣稅收17億 兩年新低

第四季交投轉靜，拖累政府庫房的辣稅收益；上月三大辣稅總稅收17.22億元，除了是兩年來稅收表現最差勁月份外，與今年6月、即樓市表現熾熱時錄得的歷史高峰55.68億元比較，更勁跌69%。

涉BSD成交宗數大跌五成

若以稅種分類，上月以涉BSD的成交宗數跌幅最勁；11月成交為176宗，較10月的371宗按月跌52.5%；涉稅款4.284億元，對比10月的8.697億元，按月大跌50.7%。另外，上月涉DSD成交宗數為1911宗，對比10月的1964宗按月微跌2.7%；涉稅款為12.832億元，較10月的19.62億元按月跌34.6%；DSD當中涉住宅、非住宅物業的稅款分別為6.548億和6.284億元，按月分別跌44.9%和18.9%。

SSD方面，上月涉成交宗數為21宗，較10月的40宗按月跌47.5%；涉稅款1080萬元，對比10月的2770萬元，按月大跌61%，是按月跌幅最勁的辣稅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，第四季地產市場氣氛轉差，物業交投處「買賣兩閒」局面，各類買家無論是用家、投資者均減少入市，自然令交投減少，三大辣稅的總稅收也隨之回落。由於12月市况未見明顯反彈，加上聖誕節臨近，節日氣氛漸濃，相信三大辣稅的稅收繼續低位徘徊，或較11月的數字再下跌5%至10%。