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新意網54億奪數據中心地 超預期45%

【明報專訊】歷來最大規模、位於將軍澳第85區環保大道的將軍澳市地段131號的數據中心用地，由新意網（1686）旗下易信發展有限公司以逾54.56億元投得，以地皮可建樓面面積121.2萬方呎計，每方呎樓面地價4500元，較市場估值上限高45%，亦較新意網5年前以4.28億元、每方呎樓面地價僅904元投得毗鄰數據中心用地，同類地價5年大升4倍。

呎價4500元 同區同類5年地價升4倍

新意網行政總裁湯國江表示，將軍澳數據中心地皮中標價合理，也標誌着集團對本地市場充滿信心。將軍澳數據中心地皮將與毗鄰的MEGA Plus大型數據中心發揮協同效應，再加上其他MEGA Campus的數據中心，如柴灣的MEGA-i、火炭的MEGA-Two等，相信將進一步提升市場領導地位，讓集團持續發展。集團積極響應政府大力投資創新科技的政策，讓香港發展為國際級科技創新中心，鞏固香港作為亞洲資訊與通訊科技樞紐的地位。

上述數據中心地鄰近多個大型屋苑，上周五截標共收9份標書，入標財團包括亞洲脈絡、信置（0083）、佳明集團（1271）、遠東發展（0035）、盈信控股（0015）、嘉民集團等。

普縉企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，中標價令人感到意外，新意網以高價奪地，反映其志在必得的決心，這5年間，數據中心行業的發展迅速及其前景亦被看高一線，故新意網出價亦高。他又指出，「出得起這價錢，必定是計到數」，同時反映地皮有價有市。

年初7.26億奪荃灣工業地

翻查資料，政府數年前已預留將軍澳環保大道3幅用地作數據中心用途，於2013年10月推出首幅數據中心地皮，該地皮面積逾11萬方呎，當時接獲5份標書，由新意網以4.28億元投得，以該地皮可建樓面約47.36萬方呎計，每方呎樓面地價僅904元。新意網於上述地皮興建的數據中心名為MEGA Plus，於2017年投入服務。

另新意網今年積極投地，今年初以7.258億元投得荃灣馬角街工業地，以地皮可建樓面約201,743方呎計，每方呎樓面地價3598元，至今年12月，集團再下一城投得將軍澳數據中心用地。

相關字詞﹕mega plus 張聖典 數據中心地皮 新意網

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