海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高

楊續指，海傲灣上月推出至今累沽102伙、套現5.3億元，並強調海傲灣平均呎價低於3萬元屬「低水」，稍後有力提價3%至5%。

其他新盤方面，新地（0016）近日主力促銷的何文田現樓豪宅天鑄，再沽兩伙標準戶、套現1.2億元，售出單位包括5座18樓實用面積1723方呎C室，成交價6267.7萬元、實呎3.63萬元；另7座9樓實用面積1576方呎D室，成交價5830.9萬元、實呎3.69萬元。天鑄12月迄今累售約18伙，套現逾8億元。

海日灣昨沽21伙

另億京大埔白石角海日灣，上月推售至今累售112伙，套現逾19億元；項目昨日透過招標售出21伙，以1至3房標準單位為主，成交價642萬至1737萬餘元、平均實呎約14,870元。億京項目及銷售策劃總監潘志才表示，海日灣的客人多屬買樓自用，稍後公布新一輪銷售部署。