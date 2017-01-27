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凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王

【明報專訊】由信置（0083）、華置（0127）及市建局合作發展、以首批呎價低於啟德新盤餘貨三成推售的觀塘凱滙第1期，將於今日開售。發展商表示，自上周五起收票，5日半共接獲7758票，以首輪開售488伙計，超額近15倍，成今年九龍新盤票王；若以每日平均收票量計，凱滙平均每日收1411票，成今年一眾新盤中平均每日收票量最高的新盤。

明報記者 甘潔瑩

今年上半年樓市火熱，發展商推售新盤亦獲追捧，特別是大規模住宅項目，收票數字往往逾5000票，如今年新盤票王、由會德豐（0020）及港鐵（0066）合作發展將軍澳日出康城5期MALIBU，項目於今年3月推售，以首批實呎1.4萬元推售，8日累收約9800票成新盤票王，若以每日平均收票量1225票計，則略遜於凱滙。上半年另一火熱新盤是嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，項目6日收票近8400票，每日平均收票約1400票，僅次於凱滙。

超上半年嘉熙日均收票量

今年下半年有兩大新盤推售，分別為新地（0016）元朗PARK YOHO Milano及南豐等發展將軍澳日出康城6期LP6，分別於8月及9月推售，同以高於市價推盤，市場反應不俗，分別收到7300及8145票，其中LP6更成為下半年新盤票王，惟當時收票時間長達14日，即每天收票量582票，每日平均收票量較凱滙少逾59%。近期冷鋒襲樓市，多個新盤收票及銷情亦欠理想，凱滙於5日半已收到7758票，反應明顯較熱烈。

信置營業部聯席董事田兆源表示，是次收票以電子入票登記，準買家只需於網上登記，及後到售樓處遞交本票便可，程序方便快捷，故昨早10時起至下午2時，4小時內共收到1000票認購，同時亦方便集團對認購者進行區域及年齡層分析，降低管理成本。

採網上入票 昨4小時獲千票認購

至於凱滙銷售安排，則於昨晚7時由抽籤決定揀樓次序，中籤準買家今日早上9時起到尖沙嘴帝國中心報到。另按市建局規定，準買家最多購買2伙，並須以私人名義購入單位。為配合開售，信置已跟4間食肆「包場」，讓買家可在舒適環境等候揀樓。

今賣488伙 準買家最多購2伙

田兆源亦稱，項目已公布價單的488 伙，以定價計，總市值約70億元，視乎今日銷情而決定加推及凱滙2期的銷售安排。

相關字詞﹕嘉熙 田兆源 park yoho milano 新盤票王 凱滙 信置

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