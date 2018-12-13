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湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春

【明報專訊】在信置（0083）裕民坊新樓盤劈價三成之下，如果可以賣到一個好成績，但不一定要一Q清枱，業界大多數人都會認為小陽春提早來臨，不過，一定有人會問，做到好成績都只是小陽春，究竟有沒有大陽春？如果有，在什麼情况下會出現？其實不只有大陽春，還有假陽春。首先，我們現在所說的小陽春代表銷售情况理想，但售價就比市價低，大陽春則除了銷售理想之外，售價亦比市價高，但在過去一段時間，地產商逐少逐少賣樓，不但能夠一Q清枱，售價亦非常之好，當然可以叫大陽春，但其實地產商有苦自己知，雖然成績是大陽春，但其實仍然有很多存貨未賣，不但被人話囤積居奇，而且還被政府推出新樓空置稅打壓，這個所謂大陽春只不過是一個假象，其實應該叫假陽春。

「垃圾時間」賣樓 買家多揀擇

地產商最擔心的就是就算在春節之後減價，銷售成績也不理想，莫講話大小陽春，甚至連假陽春都沒有。所以，有地產商趁市場上還有一些購買力，於是提早劈價推盤，希望能夠提早製造一個小陽春。信置以「行船爭解纜」心態帶頭劈價賣樓，不過有利有弊：有利者當然可以飲到頭啖湯，吸盡正在衍生中的購買力；不利者就是在這個「垃圾時間」賣樓，買家大多數要求高而又不肯付足價錢，因為他們知道，在未來一段日子，甚至在2019年全年，在任何時間都會有新樓盤推出，在驚輸的情况下，他們亦不會急於買樓，所以即使信置，甚至其他新樓盤超額認購十幾倍，但仍然不能擔保可以一Q清枱，我認為如果能夠賣到80%就已經達標，是個別樓盤的小陽春。

其實，地產商絕對知道，製造小陽春的不二法門就是減價，所以，一年之中有一次小陽春出現就夠數，如果小陽春不斷出現，代表地產商不斷減價，對地產商來說，這樣的小陽春不要也罷。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

相關字詞﹕樓市小陽春 凱滙 湯文亮

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