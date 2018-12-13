湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春

「垃圾時間」賣樓 買家多揀擇

地產商最擔心的就是就算在春節之後減價，銷售成績也不理想，莫講話大小陽春，甚至連假陽春都沒有。所以，有地產商趁市場上還有一些購買力，於是提早劈價推盤，希望能夠提早製造一個小陽春。信置以「行船爭解纜」心態帶頭劈價賣樓，不過有利有弊：有利者當然可以飲到頭啖湯，吸盡正在衍生中的購買力；不利者就是在這個「垃圾時間」賣樓，買家大多數要求高而又不肯付足價錢，因為他們知道，在未來一段日子，甚至在2019年全年，在任何時間都會有新樓盤推出，在驚輸的情况下，他們亦不會急於買樓，所以即使信置，甚至其他新樓盤超額認購十幾倍，但仍然不能擔保可以一Q清枱，我認為如果能夠賣到80%就已經達標，是個別樓盤的小陽春。

其實，地產商絕對知道，製造小陽春的不二法門就是減價，所以，一年之中有一次小陽春出現就夠數，如果小陽春不斷出現，代表地產商不斷減價，對地產商來說，這樣的小陽春不要也罷。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]