周顯：買到筍盤的訣竅

有個地產代理朋友不勝羨慕：「好筍，而且仲係寫字樓契！」（按：有線電視大廈部分層數是工廠契，無咁值錢。）

我問這名朋友，究竟有什麼訣竅，可以買到這些筍盤？

她說：「付佣金不用高，但要爽手，不要阿芝阿左，拖來拖去，人們有筍盤，自然第一個拍你門。當然，得閒飲茶灌水，吹水唔抹嘴，是免不了。」

記得有一次，約了湯文亮食午飯，他同時約了一大堆地產經紀，出來social，看來做地產，都是幾辛苦的事，要不停睇樓，和同經紀social。

付佣金爽手 閒時飲茶灌水

我常常說一個經典例子，幾年前，我去佐敦教《周顯投資課程》，離開時，經過一間非常兜踎的小型地產代理，看了一分鐘樓盤。過了兩天，碰到某friend，同他講起一個租盤，御金國峰，1.3萬元的studio flat，我說在你公司附近，不如租來歇腳都好。

於是，下周上課後，我走到該地產代理，找了職員阿Jack，約他明天和我朋友一起去睇樓，朋友也很爽快，馬上租下了。

碰巧當時這個朋友炒股票賺了幾十億元，大把現金，沒地方投資，居然在兩年內，同這位Jack買了十幾億元物業。他無端端發達，世事之奇，莫過於此，而我做錯了的事是，在進入他的店子那一刻，忘記說佣金要同我平分。

[周顯 投資二三事]