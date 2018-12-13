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劉思明：騰訊跑贏大市看高一線

【明報專訊】恒指連升兩日重上50天線，惟港股大市表現跟不上，升勢集中個別強勢行業；成交持續低迷，相信短線走勢依然較為飄忽。

恒指昨高開282點後反覆向上，午後最多升467點、高見26,238點，收報26,186點，升415點或1.61%；國指表現相若，升1.68%。大市成交持續低迷，只有695億元。據《明報》港股數據庫，升跌比率69比31，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份一成多；陽燭對陰燭為50比50，大市普遍上升，沽壓不大的同時，買盤亦乏力欠缺積極性，有一半股份跟不上恒指高收。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成上升，上升比例較大市七成上升為高，行業股份表現參差；整體只有一成多行業升幅超過1.5%跟得上或跑贏恒指，燃氣供應升近3%表現最強，其次內房升2.7%，地產相關及航空升1.7%，其餘升幅不足1.5%。至於下跌行業以偏軟為主，新能源、家居用品跌不足1%表現已是最差。

上周三提過，內房、燃氣累積升幅巨大，前者有機會轉為橫行，後者處於緩升趨勢，兩者皆宜吸不追，結果連日小回後大幅反彈，潤地（1109）、中海外（0688）、中燃氣（0384）等強勢股又再逼近高位，但看法及策略不變。

騰訊305元可吸 292元止蝕

藍籌股除中港地產股外，友邦（1299）、中移動（0941）、建行（0939）、工行（1398）等帶動恒指升勢，惟表現與恒指相若，走勢未見突出；相比之下，騰訊（0700）繼續跑贏恒指，上周與恒指從100天線回落，但騰訊跌至20天線已有支持，比恒指先後跌穿20天線、50天線更為硬淨。若博恒指反彈，倒不如吼偏強的騰訊，短線於20天線（現約305元）吸納，止蝕位放在50天線（約292元）。

基礎建設相關股份昨天明顯做好，基建中鐵（0390）、中鐵建（1186）、中交建（1800）及水務及廢物處理北控水務（0371）、光國（0257）、光大綠色（1257）升逾2%。較早前財政部PPP中心主任透露，財政部將配合司法部加快出台PPP（公私合營）條例，統一頂層設計，加快統一市場建設；PPP項目將優先選擇污染防治、脫貧攻堅、鄉村振興和基礎公共服務補短板項目。市場估計PPP條例將於年底前發布。

北控初見支持 倘消化沽壓可吼

北控水務與光國於8月率先見底，前者上升動力更強。北控水務月初曾升至近半年新高4.7元回落，日前跌至11月低位約4.2元初見支持，短線或於4.2至4.5元整固以消化沽壓，可以留意。

[劉思明 數據尋寶]

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