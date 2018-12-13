張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注

11月至今市場走勢極度反覆，先是憧憬中美貿易戰露曙光，全球股市從10月股災過後大幅反彈；到習特會達成協議，市場本就擔心利好兌現，再加上兩國口徑不一致，市場擔心協議能否從休戰轉化成為停戰，恒指在27,000點至27,200點遇上阻力；其後孟晚舟被加拿大拘捕，中方態度曾轉趨強硬，全球股市下跌，恒指在25,500點見支持；最終中國被證實是紙老虎，市場鬆一口氣，昨日急彈過後夜期續升，預料臨近年尾會嘗試挾高收市，粉飾櫥窗。

年底或挾高 粉飾櫥窗

當前市况全由消息主導，就好像中美達成協議，股市就可再展升浪。但要留意，中國變成紙老虎，相信主因就是經濟狀况太差，尤其是失業問題可能已非常嚴重。讓步換取協議避免經濟進一步轉差，也能紓緩市場避險情緒，但情緒修正過後大市能否上升，還得看企業盈利能否配合。

年初至今企業盈利表現尚可，但若按月來看，已出現斷崖式下跌。企業利潤由6月份時的按年升20%，到7至10月份依次放緩至16.2%、9.2%、4.1%及3.6%。一般來說，當企業盈利進入下行周期，歷史上都會出現負增長才能結束。例如2012年的下行周期，最終低點是負6.2%，2015年則是負8.8%。

另一個要留意的是，當前的盈利很主要靠上游、供給側改革行業來支撐。但後者之中的造紙、玻璃、鋼鐵等板塊近月都顯著下跌，反映供改下剷除中小型及民營對手，帶來的美好時光已經結束。倖存者在史上最佳利潤水平下，過去數年更增加產能，未來數年將陸續應市，正好遇上需求減少。當上游和供改行業風光不再，中下游行業則在去槓桿、近乎瘋狂的環保要求下死傷慘重、返魂乏術，明年上半年很可能會出現負增長。回顧此前兩次，在正式見底前，無論恒指還是國指都在低位反覆，難有持續升浪。

龍源估值吸引 分段吸博重上6元

假設市况仍是上落市，落後股值博率較高。昨日撰文指汽車股值博，之後傳出降低汽車進口關稅，汽車股也未見急挫，廣汽（2238）上升，可見落後板塊普遍有防守力。昨日表現較差的是龍源（0916）大跌5.1%，主要受到10天前剛辭職的原總經理李恩儀，涉嫌嚴重職務違法犯罪已被監察機關留置的消息影響。基本上，國企高層被拘捕、雙規的事經常發生，但相關企業都安然無恙。另外，龍源2018年預測市盈率為7.8倍，2019年降至7倍，與2016年初看齊，值博率高，可分段低吸博重上6元水平。

[張兆聰 還看今朝]