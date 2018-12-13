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2018年12月13日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位
換馬北京商場 內地資產佔一成
證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制
「我係普通香港人」
增網上匿名舉報 不足兩月收80宗
公共年金推４措施 冀增吸引力
恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋
連續兩年有藍籌民企被狙擊
匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」
港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行
港股漲415點 成交不足700億
IMF：港樓市措施助遏系統風險
中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶
中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚
Google總裁：暫無計劃重返中國
《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴
張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注
梁志麟：硬脫歐憂慮升 英鎊料下試1.2140
盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬
李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？
技術取勝：恒隆地產15元初見支持
渣打手機開戶 身分證要影3次
創興慶70年 邀教授撰史書
近萬港人喺初創打工
劉思明：騰訊跑贏大市看高一線
周顯：買到筍盤的訣竅
湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春
凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王
海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高
新意網54億奪數據中心地 超預期45%
上月辣稅收17億 兩年新低
大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低
映灣園車位162萬沽 兩月蝕27萬離場
英發展商Chris Holland：脫歐拖累鎊匯 低吸曼市住宅
家族企業成立45年 發展物業以人為本
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技術取勝：恒隆地產15元初見支持
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【明報專訊】昆侖能源8.5元不容有失（圖）
IGG守穩中線升勢未完（圖）
明報記者
[劉思明 技術取勝]
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領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位
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