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李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？

【明報專訊】最近由張衛健主演的TVB電視劇《大帥哥》熱播，贏口碑又贏收視，總算可以吐氣揚眉，不過作為電視廣播（0511）主席的「殼王」陳國強，可能未必有心情欣賞劇集。事關昨日TVB發出的一則通告，令筆者聯想到「中國梅鐸」黎瑞剛，可能正在「密切關注」TVB連續在投資星美（0198）及國儲能源債券上碰壁事件。

通告其實不起眼，就是說公司在8月22日成立了投資委員會，委員會主席為獨立非執董柯清輝，其他成員包括非執董利憲彬、執董許濤，以及財務總裁與公司秘書麥佑基。令筆者留意的是，成立這個投資委員會的目的，是「檢討公司債券組合，並定期監控投資表現」。

成立投資委員會 黎瑞剛心腹出任

看到「債券組合」這4個字，相信記性稍好的讀者都應該記得，TVB投資的國儲能源和星美（0198）債券都已經違約，其中單單在已經停牌3個月的星美身上，TVB就投資了8.28億元，星美早前就披露目前欠債合逾43億元，TVB這筆錢「凍過水」下，TVB股價3個月內大瀉28%。

事實上，昨日TVB通告內容不多，但筆者注意到兩點。第一，投資委員會的成立日期，正正是TVB董事會審議並公布中期業績的日子，換句話說，這個委員會成立的契機，可能就是當時董事局對於這批債券投資「有點想法」。

第二是這個委員會的組合，重點並不是出任主席的柯大俠，而是當中一名叫許濤的董事。讀者對他可能比較陌生，根據資料，許濤已經跟隨黎瑞剛多年，加入TVB前是黎旗下引力傳媒董事總經理，他在2015年台灣女富豪王雪紅退出TVB後加入董事局，合理推論，他應該頗得黎瑞剛信任。

綜合以上，TVB在審議中期業績那天，決定成立一個用於監察公司債券投資的投資委員會，而且成員包括可能是黎瑞剛在董事局最信任的親信，「中國梅鐸」對於星美及國儲能源的債券投資到底有什麼想法？這個可以留給讀者自行想像。

「殼王」覃輝早年曾交手

其實早在TVB公布投資星美債券之際，早已有傳媒翻出「殼王」陳國強與星美大股東覃輝早年已曾交手，星美前身東方魅力曾由陳國強持有，2003年易手至覃輝旗下，陳國強曾打理過的成報傳媒（即星美出版及東魅網前身，已除牌），覃輝亦曾經沾手。既然兩人早年已於商場結緣，殼王亦應該頗了解對手，也因此令電視廣播斥逾8億買星美債券的舉動令人摸不着頭腦。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕覃輝 陳國強 星美 投資委員會 電視廣播 大帥哥

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