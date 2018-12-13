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盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬

【明報專訊】貿易戰發展至此，好壞消息交替出現，股市亦忽上忽下，近日股市十分難做，市場認為聯儲局最多在12月再加息一次，便會鳴金收兵，所以美國國債價格飛升，至於停止加息後，下一步會是重新再加息，或是進行減息，就要看經濟和通脹數據。

4因素推升美通脹

CNBC知名股評人Jim Cramer近日提出，美國通脹正升溫，主要原因是：

（一）美國總統特朗普推行強硬移民政策，使勞動力減少，推升工資；

（二）各州政府積極提高最低工資，扯高工資水平；

（三）美國正面臨貨車司機荒，行內人手嚴重不足，推高運輸成本，企業將之轉嫁消費者，使貨品價格上升；

（四）中美貿易戰，特朗普月初與中方達成休戰共識，惟不足一周即爆發華為風暴，華為首席財務官孟晚舟被捕，使兩國達成貿易協議的希望變得渺茫。

先買債券再買金

站在美國聯儲局的角度，現在十分難做，一方面通脹由成本推升，另一方面明年經濟又可能轉差，情况不容許以加息控制通脹，所以應該如何取捨，誰輕誰重，是非常難決定。

從現時的數據來看，由於今年的數據被減稅效應谷高，2019年少了這項因素，相信GDP增速會回落，好在今年第四季油價大幅回落至每桶50元附近，才令通脹數據下跌，否則情况會更惡劣。

在減息周期但是經濟穩定的情况下，買債券是最好的決定，而如果通脹持續，但是經濟不景，就會發展成滯脹，到時股債齊跌，黃金就會成為避險工具，所以明年應該配置黃金作為對冲，至於股票則要視乎情况，滯脹期一定是股債齊跌，如果只是經濟差，通脹不上，高息股和穩陣股仍然會受惠，現時香港尚未有太多人關注通脹，這點可能令黃金成為黑馬。

烏托邦資產管理合伙人

[盧志威 美股搏擊]

相關字詞﹕油價 黃金 滯脹 盧志威

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