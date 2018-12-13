梁志麟：硬脫歐憂慮升 英鎊料下試1.2140

歐元料1.1220至1.1440整固

意大利政府未來數日將更新明年的財赤目標，以爭取歐盟支持，但財長已表明不會大幅修改預算案。筆者認為縱使歐盟對新方案仍然不滿，但預期雙方最終仍可透過磋商解決，事態發展將如希臘債務談判。歐洲央行今日將公布議息結果，由於當地經濟增長放緩，預料當局對加息前景較過去審慎，將限制歐元於1.1220至1.1440整固。瑞士央行今日亦公布議息結果，預料很大機會維持貨幣政策不變，預料美元兌瑞郎於0.9840至1.0010上落。

市場密切注視聯儲局下周的議息會議，暫時美元未有明顯方向，短線美匯指數於96.5至97.7整固。

雖然日股反彈不利避險貨幣日圓，但美國10年期債息升勢放緩，令美日長債息差難以擴大，將限制美元兌日圓於115阻力區以下，短線於112.20至114.20上落。

油價回穩 加元受惠

商品貨幣方面，美國總統特朗普表示中美貿易談判取得重大進展，短線利好亞洲股市，澳元可反彈至0.7340水平。新西蘭儲備銀行行長奧爾表示，滿意紐元反映經濟基本面，似乎近日匯價反彈未有引起當局不滿。不過，技術上紐元的相對強弱指數出現背馳，預料突破0.70的機會不大，短線於0.6840至0.6970整固。

油組的減產幅度雖然未有驚喜，但至少可支持油價於每桶50美元之上，加元亦因而受惠。估計美元兌加元突破月初高位1.3450的機會不大，短線可回落至1.3250。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]