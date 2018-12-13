經濟
梁志麟 匯萃通

投資策略

下一篇 上一篇

梁志麟：硬脫歐憂慮升 英鎊料下試1.2140

【明報專訊】市場繼續關注英國脫歐的發展。最新消息指保守黨已有足夠票數向首相文翠珊提出不信任動議，但問題是現階段未有任何人可同時取得親歐及脫歐派的支持，撤換首相無助英國順利脫歐。除非歐盟突然就北愛爾蘭邊界「補底方案」提出退出時間及條件，否則國會將難以通過脫歐方案。英國硬脫歐的憂慮將進一步升溫，英鎊將逐步下試1.2140。

歐元料1.1220至1.1440整固

意大利政府未來數日將更新明年的財赤目標，以爭取歐盟支持，但財長已表明不會大幅修改預算案。筆者認為縱使歐盟對新方案仍然不滿，但預期雙方最終仍可透過磋商解決，事態發展將如希臘債務談判。歐洲央行今日將公布議息結果，由於當地經濟增長放緩，預料當局對加息前景較過去審慎，將限制歐元於1.1220至1.1440整固。瑞士央行今日亦公布議息結果，預料很大機會維持貨幣政策不變，預料美元兌瑞郎於0.9840至1.0010上落。

市場密切注視聯儲局下周的議息會議，暫時美元未有明顯方向，短線美匯指數於96.5至97.7整固。

雖然日股反彈不利避險貨幣日圓，但美國10年期債息升勢放緩，令美日長債息差難以擴大，將限制美元兌日圓於115阻力區以下，短線於112.20至114.20上落。

油價回穩 加元受惠

商品貨幣方面，美國總統特朗普表示中美貿易談判取得重大進展，短線利好亞洲股市，澳元可反彈至0.7340水平。新西蘭儲備銀行行長奧爾表示，滿意紐元反映經濟基本面，似乎近日匯價反彈未有引起當局不滿。不過，技術上紐元的相對強弱指數出現背馳，預料突破0.70的機會不大，短線於0.6840至0.6970整固。

油組的減產幅度雖然未有驚喜，但至少可支持油價於每桶50美元之上，加元亦因而受惠。估計美元兌加元突破月初高位1.3450的機會不大，短線可回落至1.3250。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

相關字詞﹕加元 歐元 英鎊 匯萃通

上 / 下一篇新聞

領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位
領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位
換馬北京商場 內地資產佔一成
換馬北京商場 內地資產佔一成
證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制
證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制
「我係普通香港人」
「我係普通香港人」
增網上匿名舉報 不足兩月收80宗
增網上匿名舉報 不足兩月收80宗
公共年金推４措施 冀增吸引力
公共年金推４措施 冀增吸引力
恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋
恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋
連續兩年有藍籌民企被狙擊
連續兩年有藍籌民企被狙擊
匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」
匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」
港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行
港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行
港股漲415點 成交不足700億
港股漲415點 成交不足700億
IMF：港樓市措施助遏系統風險
IMF：港樓市措施助遏系統風險
中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶
中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶
中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚
中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚
Google總裁：暫無計劃重返中國
Google總裁：暫無計劃重返中國
《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴
《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴
張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注
張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注
盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬
盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬
李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？
李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？
技術取勝：恒隆地產15元初見支持
技術取勝：恒隆地產15元初見支持
渣打手機開戶 身分證要影3次
渣打手機開戶 身分證要影3次
創興慶70年 邀教授撰史書
創興慶70年 邀教授撰史書
近萬港人喺初創打工
近萬港人喺初創打工
劉思明：騰訊跑贏大市看高一線
劉思明：騰訊跑贏大市看高一線
周顯：買到筍盤的訣竅
周顯：買到筍盤的訣竅
湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春
湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春
凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王
凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王
海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高
海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高
新意網54億奪數據中心地 超預期45%
新意網54億奪數據中心地 超預期45%
上月辣稅收17億 兩年新低
上月辣稅收17億 兩年新低
大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低
大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低
映灣園車位162萬沽 兩月蝕27萬離場
映灣園車位162萬沽 兩月蝕27萬離場
英發展商Chris Holland：脫歐拖累鎊匯 低吸曼市住宅
英發展商Chris Holland：脫歐拖累鎊匯 低吸曼市住宅
家族企業成立45年 發展物業以人為本
家族企業成立45年 發展物業以人為本