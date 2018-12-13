《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴

針對萬豪旗下喜達屋（Starwood）酒店的黑客行為在去年9月才發現，上月底才被披露，預計不會被列入新的起訴。但兩名美國政府官員表示，鑑於萬豪是美國政府和軍方的主要酒店供應商，增加了政府採取行動的迫切性。

外交部否認中方知悉

中國外交部發言人耿爽否認中方知悉萬豪被黑客攻擊一事，稱中國也是黑客攻擊等網絡安全威脅的主要受害國，中國堅決反對，並依法打擊任何形式的黑客攻擊，如有相關證據，中國有關部門會依法調查。《紐約時報》稱，美國對中國情報機構的指控，以及對通信巨頭華為的財務總監孟晚舟等的行動，可能會影響中方與美方的貿易談判態度。

（紐約時報）

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