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《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴

【明報專訊】萬豪（Marriott）連鎖酒店遭網絡襲擊，約5億客戶的資料外泄。《紐約時報》引述知情人士稱，初步調查結果顯示，黑客疑受命於中國國家安全部。4名匿名美國政府官員稱，美國司法部正準備對效命於情報和軍事部門工作的中國黑客提出新的起訴。美國政府還計劃解密情報，揭露中國特工如何建立數據庫，蒐集獲得安全許可的美國政府官員的姓名。一名美國高級官員稱，美國政府正考慮一項行政命令，目的是讓中國企業更難獲得關鍵的電訊設備。這些行動可能在數天內宣布。

針對萬豪旗下喜達屋（Starwood）酒店的黑客行為在去年9月才發現，上月底才被披露，預計不會被列入新的起訴。但兩名美國政府官員表示，鑑於萬豪是美國政府和軍方的主要酒店供應商，增加了政府採取行動的迫切性。

外交部否認中方知悉

中國外交部發言人耿爽否認中方知悉萬豪被黑客攻擊一事，稱中國也是黑客攻擊等網絡安全威脅的主要受害國，中國堅決反對，並依法打擊任何形式的黑客攻擊，如有相關證據，中國有關部門會依法調查。《紐約時報》稱，美國對中國情報機構的指控，以及對通信巨頭華為的財務總監孟晚舟等的行動，可能會影響中方與美方的貿易談判態度。

（紐約時報）

[國際金融]

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