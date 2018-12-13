Google總裁：暫無計劃重返中國

審查版搜尋器「蜻蜓」備受質疑

皮查伊以往曾表示，Google「尚未接近」在中國推出審查版搜索結果的階段，其最新的講法似乎進一步推遲了重返中國搜尋市場的步伐。美國新聞網站《The Intercept》8月引述Google內部消息稱，具審查功能的搜尋器「蜻蜓」在準備就緒的階段。「蜻蜓」計劃也引起Google員工不滿，逾700員工簽署公開信要求撤銷計劃，連母公司Alphabet的主席John Hennessy也認為，重返中國會牴觸Google的核心價值。

搜idiot彈特朗普相片 稱無人為干預

有議員質疑Google的搜索結果，反映其多數自由派員工的偏見。皮查伊稱，可保證Google的搜尋無關政治觀念，一切由算法決定。有議員問及為何在Google輸入「白癡」（idiot）一詞搜索圖片，就會出現美國總統特朗普的照片。皮查伊解釋，這不是Google控制的結果，當用戶輸入關鍵字後，Google就會在找出數十億個網頁，然後以關鍵詞與這些網頁配對，根據200多項標準，包括關連度、新鮮度、熱門程度，以及網民如何使用這些資料等，以這些標準為網站進行排名，得出最佳的搜尋結果。這些搜尋結果可能會受到用戶的搜尋時間及位置等因素影響，而Google的算法不支持任何特定的意識形態。

（綜合報道）

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