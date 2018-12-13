中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚

傳正草擬「中國製造2025」替代計劃

知情人士向《華爾街日報》稱，中方的高級政策顧問正草擬「中國製造2025」的替代計劃，修訂的計劃可能淡化中國主導全球製造業的野心，並且對外國企業進入中國市場持更開放的態度。「中國製造2025」涵蓋機械人、資訊科技等領域，爭取中國成為科技界的領袖。消息表示，中方計劃在明年初推出新政策，令中美談判可望加快，以結束中美貿易戰。不過《華爾街日報》稱，美國官員仍可能質疑中方的行動，粉飾作用多於實際。

聯儲局將於香港時間下周四凌晨公布議息結果。美國總統特朗普向路透社稱，美國正與中國或其他國家打貿易戰，需要低利率的靈活性來提振美國經濟，聯儲局應提供協助。他說，如果聯儲局下周提高利率，「我認為這樣做很蠢」。

特朗普﹕聯儲局下周加息很「愚蠢」

他說：「你們需了解，我們正在打一些貿易戰，我們會贏，但也需要寬鬆的貨幣政策。」他又再次批評聯儲局主席鮑威爾的貨幣政策過於激進。美國新聞網站Axios引述熟悉特朗普想法的人士稱，特朗普認為把想法傳遞給鮑威爾的唯一方法，就是向媒體抨擊鮑威爾。鮑威爾10月時形容，當前利率距中性利率水平還遠，到上月卻認為利率「略低於」中性水平，被視為聯儲局放慢加息的信號。雖CME Group的聯邦基金利率期貨數據顯示，市場預計12月加息已是事在必行，不過部分交易員對加息的信心動搖。交易員預期，聯儲局本月按兵不動的概率在兩成以上。

對於是否憂慮在2020年競選連任時美國陷入衰退，特朗普表示：「依我看，美國的狀况不錯，企業表現亮麗，只要聯儲局的措施合理，我想美國經濟會像火箭般一飛冲天。」

受惠油價跌 美通脹8月最低

由於汽油價格大幅下跌，美國11月CPI按月持平，數字是8個月來最低。但由於租金和醫療成本上升，潛在通脹壓力猶在。剔除波動較大的食品和能源價格，CPI按月增長0.2%，符合預期。核心CPI按年升2.2%，較10月的2.5%回落。穆迪分析稱，CPI數據支持下周加息，但聯儲局可能在明年上半年暫停加息。由於能源成本預期下滑，通脹有下行壓力，不會對未來加息產生更大的逼切性。10月以來金融市場的波動行情，令部分投資者相信聯儲局因應市場表現而暫緩加息。

（綜合報道）

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