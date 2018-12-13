中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶

推綜合收款平台 支援主流支付工具

跨行轉帳系統「轉數快」在9月底推出，中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，11月份登記綁定中銀香港帳戶至轉數快的客戶人數按月上升逾 13%，升幅與市場相若，其中交易金額1萬元以下的小額轉帳佔總交易量超過八成。她又表示，BoC Pay可連結港元銀行戶口，跨境人民幣消費以銀聯匯率結算，日後亦會新增其他功能。

銀通下月開放API平台 多個行業參與

此外，銀通昨日宣布旗下API（開放應用界面）交換平台將於明年1月13日正式運作，有13家銀行及多個電子服務供應商參與，包括香港飲食資訊平台開飯喇（OpenRice）、格價網站香港格價網及網上金融產品比較平台MoneyHero。銀通表示，希望整合API以連接不同行業，在安全環境合作開發新服務。