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IMF：港樓市措施助遏系統風險

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）發表一份談及香港的報告，認同香港針對樓市的嚴格宏觀審慎監管措施，有助遏抑系統風險，應該繼續予以實施，但認為政府要在供應方面多花工夫。另一方面IMF亦關注非銀行承做的按揭增長迅速，認為當局要考慮加強監管。

明報記者 廖毅然

IMF每年會根據基金組織《協定》的第四條，派員到訪香港並撰寫有關香港經濟發展情况與政策的報告。在提及香港經濟未來的挑戰時，報告指近期香港樓價從7月份的高峰下跌，利率又逐步上升，但相信樓市下跌會有序。即使下跌幅度急速，對銀行體系的影響亦有限，因為銀行一直把按揭成數控制在低位。

料樓市有序下跌 對銀行體系影響微

但報告警告，香港除了應該繼續實施宏觀審慎監管措施，亦要考慮針對非銀行承做按揭的增長採取措施，因為IMF留意到這類非金融機構，特別是發展商的按揭貸款，由低位開始快速增長，這現象要密切關注。IMF建議，香港政府要擴大監管範圍以減少監管套利。

所謂監管套利，是指金融機構規避監管，選擇在監管較為寬鬆的市場內活動，賺取更多利潤同時降低監管成本。據中原按揭的數據，非金管局認可機構（即IMF所指的財務公司或發展商），所承做的一手按揭貸款，從宗數及金額佔比都在近年持續提升（見圖），現時以宗數計有超過13％的一手按揭來自這些機構。由於它們並非受金管局規管，因此近年的限制按揭措施並不適用。

關注財仔承做按揭快速增長 籲加強監管

政府昨日沒有回應IMF這點建議，金管局總裁陳德霖僅表示，香港銀行資本非常充裕，並受到嚴格規管，在全球金融市場波動加劇下，金管局將會繼續保持警覺，防範對銀行體系穩定形成的風險。財政司長陳茂波表示，歡迎IMF再次肯定香港的前景，以及強大的緩衝空間和健全的政策框架。政府會繼續保持警惕，監控風險。

重申支持聯匯 可維持港競爭力

IMF在報告中列出了香港經濟四大潛在風險，除了樓價下跌外，其他都是外在因素，包括貿易糾紛、環球金融收緊及內地經濟下滑速度可能較預期快。不過，報告重申支持聯匯制度，認為該制度仍然是最適合香港的匯率制度，有助確保經濟持續增長和維持競爭力。

相關字詞﹕樓市調控 發展商一按 監管套利 陳茂波 陳德霖 金管局 國際貨幣基金組織

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