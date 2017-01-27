港股漲415點 成交不足700億

港股昨日裂口高開283點，且重上50天線，全日收報26,186點，升415點或1.61%，成交金額694億元，較上日增加6.7%；國指升172點或1.68%，報10417點。

市傳內地將於本周五召開中央經濟工作會議，或推樓市放鬆信貸措施，內房股炒上，融創（1918）收報26.35元，升3.33%，潤地（1109）升6.57%至30元，為全日最大升幅藍籌。基建股一致做好，中鐵建（1186）報10.54元，升5.4%；中鐵（0390）升4.59%至7.29元。沽空機構博力達思研究（BONITAS）發報告狙擊恒安國際（1044），股價曾跌8.8%，停牌前收報57.05元，跌5.7%，為最大跌幅藍籌。友邦（1299）成為升市火車頭，收市升2.57%，貢獻恒指58點。

料下周前續波動 議息後現方向

宏匯證券研究部主管林嘉麒認為，本周至下周初將會繼續波動，恒指走勢介乎本周低位25600點至26800點之間，加上市場信心較脆弱，成交仍會偏低。他預計下周聯儲局議息後，有機會出現明顯方向。市傳內地本周五召開中央經濟工作會議，或有短暫利好消息出台。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，壞消息已盡出，保守估計恒指年終會升至26,500至27,000點，又指部分潛水的半新股，年底「粉飾櫥窗」下有望反彈，但強調並非等同轉勢。