經濟
下一篇 上一篇

港股漲415點 成交不足700億

【明報專訊】加拿大法院批准華為首席財務官孟晚舟保釋申請，加上美國總統特朗普表示，中美貿易談判進展順利，有需要時會干預「華為案」，兩大利好消息下，帶動港股收市升逾400點，惟成交額連續兩日不足700億元，主板成交僅得694億元。分析指出，未來一周港股的成交會持續偏低，相信要直到下周聯儲局議息後，或會出現明顯方向，現階段以波動為主。

港股昨日裂口高開283點，且重上50天線，全日收報26,186點，升415點或1.61%，成交金額694億元，較上日增加6.7%；國指升172點或1.68%，報10417點。

市傳內地將於本周五召開中央經濟工作會議，或推樓市放鬆信貸措施，內房股炒上，融創（1918）收報26.35元，升3.33%，潤地（1109）升6.57%至30元，為全日最大升幅藍籌。基建股一致做好，中鐵建（1186）報10.54元，升5.4%；中鐵（0390）升4.59%至7.29元。沽空機構博力達思研究（BONITAS）發報告狙擊恒安國際（1044），股價曾跌8.8%，停牌前收報57.05元，跌5.7%，為最大跌幅藍籌。友邦（1299）成為升市火車頭，收市升2.57%，貢獻恒指58點。

料下周前續波動 議息後現方向

宏匯證券研究部主管林嘉麒認為，本周至下周初將會繼續波動，恒指走勢介乎本周低位25600點至26800點之間，加上市場信心較脆弱，成交仍會偏低。他預計下周聯儲局議息後，有機會出現明顯方向。市傳內地本周五召開中央經濟工作會議，或有短暫利好消息出台。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，壞消息已盡出，保守估計恒指年終會升至26,500至27,000點，又指部分潛水的半新股，年底「粉飾櫥窗」下有望反彈，但強調並非等同轉勢。

相關字詞﹕恒安國際 博力達思研究 溫鋼城 林嘉麒 中央經濟工作會議 內房股 融創 特朗普 孟晚舟

上 / 下一篇新聞

領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位
領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位
換馬北京商場 內地資產佔一成
換馬北京商場 內地資產佔一成
證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制
證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制
「我係普通香港人」
「我係普通香港人」
增網上匿名舉報 不足兩月收80宗
增網上匿名舉報 不足兩月收80宗
公共年金推４措施 冀增吸引力
公共年金推４措施 冀增吸引力
恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋
恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋
連續兩年有藍籌民企被狙擊
連續兩年有藍籌民企被狙擊
匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」
匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」
港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行
港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行
IMF：港樓市措施助遏系統風險
IMF：港樓市措施助遏系統風險
中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶
中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶
中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚
中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚
Google總裁：暫無計劃重返中國
Google總裁：暫無計劃重返中國
《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴
《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴
張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注
張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注
梁志麟：硬脫歐憂慮升 英鎊料下試1.2140
梁志麟：硬脫歐憂慮升 英鎊料下試1.2140
盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬
盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬
李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？
李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？
技術取勝：恒隆地產15元初見支持
技術取勝：恒隆地產15元初見支持
渣打手機開戶 身分證要影3次
渣打手機開戶 身分證要影3次
創興慶70年 邀教授撰史書
創興慶70年 邀教授撰史書
近萬港人喺初創打工
近萬港人喺初創打工
劉思明：騰訊跑贏大市看高一線
劉思明：騰訊跑贏大市看高一線
周顯：買到筍盤的訣竅
周顯：買到筍盤的訣竅
湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春
湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春
凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王
凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王
海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高
海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高
新意網54億奪數據中心地 超預期45%
新意網54億奪數據中心地 超預期45%
上月辣稅收17億 兩年新低
上月辣稅收17億 兩年新低
大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低
大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低
映灣園車位162萬沽 兩月蝕27萬離場
映灣園車位162萬沽 兩月蝕27萬離場
英發展商Chris Holland：脫歐拖累鎊匯 低吸曼市住宅
英發展商Chris Holland：脫歐拖累鎊匯 低吸曼市住宅
家族企業成立45年 發展物業以人為本
家族企業成立45年 發展物業以人為本