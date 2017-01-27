港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行

金融壹賬通執行副總裁、首席技術官兼首席運營官黃宇翔（圖）昨日在「香港區塊鏈2018」峰會上稱，中國平安的發展已遠超保險業務，由銀行、投資範疇邁向更科技導向行業，未來將繼續專注圍繞五大生態圈，包括金融、汽車、健康醫療、房屋及智慧城市，探索當中的區塊鏈項目。

目前壹賬通協助金管局及多間銀行開發的「貿易聯動」平台，已有12間銀行參與，並有18間企業登記。除為香港銀行業界提供技術支援外，在其他國家及地區也有發展區塊鏈融資平台，網絡節點已超過4萬個，覆蓋逾200間銀行、逾20萬間企業及逾500間其他機構。

壹賬通的科技中心區塊鏈產品總監陸一帆表示，公司雖然不能夠代表金管局表達意見，但相信各方都有野心及企圖突破12間銀行的參與規模，「達到20、50間銀行參與，盡可能愈多愈好」。陸一帆又補充，壹賬通未來在香港的發展亦不限金融行業，保險、醫療及智慧城市等均在研究當中，但個人更看好金融的數字化發展。

陸一帆又提到，雖然區塊鏈尚處初期發展階段，但認為市場該是時候實現一定「承諾」，實踐以數據為基礎等應用，冀在未來2至3年內可見具商業化規模的區塊鏈應用。

創科局推優惠 首2億研發開支享3倍扣稅額

另外，創新及科技局副局長鍾偉強在會上表示，區塊鏈等新技術影響不少傳統行業，如銀行金融、醫療健康及食物安全，創新科技為推動經濟發展的主要動力，政府在新的財政預算案中已為未來5年提出5億元的「科技專才培育計劃」，鼓勵更多新血投身開發研究。鍾偉強亦指出，為進一步鼓勵私人企業投資研發，政府將推出超級稅務優惠，首2億元研發開支將可享3倍的扣稅額優惠，餘下開支則可享2倍扣稅額。