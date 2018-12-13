匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」

【明報專訊】投資平台「投資學人」公布第三季上市公司「壞孩子」研究報告，即違規瀕危的上市公司。本季新增3隻股票列入「壞孩子」名單，包括匯銀控股（1178）、融眾金融（3963）、匯創控股（8202），其中匯創已第二次被納入名單，情况更有惡化迹象。同時名單剔出4家公司，包括正道集團（1188）、共享集團（3344）、南大蘇富特（8045）及HMVOD（8103）。
4個指標涉兩個 被列「壞孩子」
創辦人黃灝然表示，在綜合「爆煲股」共通點後，編成4個「壞孩子」指標：包括「董事會出現不正常的人事變動」、「公司牽涉訴訟」、「核數師對年報表示保留意見」、「公司被監管機構裁定違規」，若公司涉及當中兩個或以上指標，會被列入名單，營運有改善使指標減至1個，便可剔出名單。
第三季的名單共有23隻股票，其他壞孩子亦包括雷士照明（2222）、西伯利亞礦業（1142）、東方明珠石油（0632）、中國高速傳動（0658）、恒芯中國（8046）、中信資源（1205）、首長四方（0730）、南戈壁（1878）、奧瑪仕（0959）等。
黃灝然指出，香港的股票市場以散戶為主，不少只靠消息入市交易，小股東亦不如在美國等市場擁有集體訴訟權，希望透過公布指標教育公眾甄別營運不善的公司及爆煲前先兆，以保障小股東權益。
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