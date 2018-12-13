連續兩年有藍籌民企被狙擊

【明報專訊】沽空界「鼻祖」渾水創辦人Carson Block曾經說過，其尋找沽空目標的其中一個依據，是「業績出奇的好，好得難以置信，那一定是假的」，他更以蘋果公司作為衡量指標，認為「蘋果是歷史上最成功的企業。蘋果的毛利率是48%，淨利率是20%。如果一家製造業公司的利潤率好過蘋果，一定不可信」。這一套理論幾乎已是沽空機構的金科玉律，除了今次恒安（1044）被質疑利潤率高於同行，去年5月新晉藍籌瑞聲科技（2018）遭到Gotham City Research狙擊，其中一個質疑也是公司的毛利率及利潤率高於同行，並不尋常。
成分股中民企數量追上國企
值得關注是，兩年之間已有兩家藍籌中資民企被狙擊，可能意味着當恒指公司納入更多中資民企進入成分股的同時，質量的保證存在了問題。據恒指公司數據，截至今年10月，50隻成分股當中，有11家是中資民企，比16家國企只差5隻之數。
譚紹興：公司染藍不只看市值成交
投資者學會主席譚紹興表示，當一家上市公司業績好，自然股價揚及交易量多，市值隨之增加，染藍機會便大，而太過好的業績又會引來沽空機構留意，可說是「針無兩頭利」。但他強調，恒指公司評估成分股並不單單只看市值、成交等等，能染藍的公司，整體上質素還是值得信賴，就算真有藍籌出問題，也能給予證監會及恒指公司警惕，去了解是否監察存在漏洞。
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