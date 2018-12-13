連續兩年有藍籌民企被狙擊

成分股中民企數量追上國企

值得關注是，兩年之間已有兩家藍籌中資民企被狙擊，可能意味着當恒指公司納入更多中資民企進入成分股的同時，質量的保證存在了問題。據恒指公司數據，截至今年10月，50隻成分股當中，有11家是中資民企，比16家國企只差5隻之數。

譚紹興：公司染藍不只看市值成交

投資者學會主席譚紹興表示，當一家上市公司業績好，自然股價揚及交易量多，市值隨之增加，染藍機會便大，而太過好的業績又會引來沽空機構留意，可說是「針無兩頭利」。但他強調，恒指公司評估成分股並不單單只看市值、成交等等，能染藍的公司，整體上質素還是值得信賴，就算真有藍籌出問題，也能給予證監會及恒指公司警惕，去了解是否監察存在漏洞。