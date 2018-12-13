恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋

明報記者 陳子凌

受沽空報告狙擊，恒安國際開市1小時後股價插水，最低見55.15元，大瀉8.8%，停牌前報57.05元，跌5.7%。公司指將就研究報告資料發布內幕消息公告，不過截至昨晚仍未發通告。

Bonitas針對恒安的指控有三點。首先，恒安今年上半年衛生巾業務的營業利潤率達到51%，同業卻只有15%左右；同時，恒安旗下主營衛生巾業務的子公司恒安中國所披露的營業利潤率平均卻只有30%左右，與母公司不符，因此報告懷疑恒安早在2005年開始便虛構利潤，合共94億元（人民幣．下同）。

業務利潤超同業 亦與子公司不符

此外，報告質疑，截至今年6月底恒安的銀行結餘為198億元，但8月至今卻發行了6筆債券，共融資75億元，因此懷疑恒安虛構定期存款偽造利息收入。報告估計，自2009年以來共有16億元利息收入是假的，連同衛生巾業務，恒安共虛構多達110億元利潤。報告最後指出，恒安虛報利潤後再透過派息令公司「內部人士」獲利，預料2005年以來共套取至少78億元，又將物業資產以低於市價售予「內部人士」關聯方，卻隱瞞關連交易的事實。

翻查恒安過去3年財報，盈利能力確實遠高於同行（見圖），其毛利率近50%，比另一紙巾股維達（3331）多近20個百分點；甚至連高檔紙巾品牌Kimberly-Clark也只有平均35%左右的毛利率，遠遠不及恒安。

被指虛構多達110億元利潤

智易東方證券行政總裁藺常念在恒安被狙擊後於fb留言「我多年前已說過，世上沒有工業股可以有40%毛利率」。有留意恒安的中資券行分析員則指出，報告最嚴重的指控是恒安與子公司恒安中國在衛生巾業務的營業利潤率不符，但恒安及恒安中國的核數師同為羅兵咸永道，很難相信會看不到這明顯的差異。但對於低價賣資產並隱瞞關連交易，該分析員表示需待公司管理層解釋。