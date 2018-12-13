公共年金推４措施 冀增吸引力

香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬表示，有三成人登記意向後最終不認購，綜合有多項原因，包括近日股市下跌，令長者財務狀况有變；有部分長者擔憂自己健康狀况，或憂慮公共年金身故保障不足；有部分長者認為，公共年金長期鎖住大量資金，擔心影響流動性。他希望，推出改善措施後，可有助上述客戶重新考慮購買。

年金公司：有三成人登記意向後不認購

四大改善措施包括全年持續銷售、百分百一筆過身故賠償、特別款項提取及放寬個人保費上限，在昨日起即時生效。此前年金公司透過20家代理銀行在指定認購期內收集認購意向登記，中籤長者再到指定分行辦理投保手續。新措施下，年金公司自行銷售，並採全年銷售模式，合資格長者可直接到年金公司上環及長沙灣辦事處辦理手續。另外，以往若受保人不幸身故，指定受益人如果要一筆過提取，需按當時保單價值，以致投保人或有財務損失。但新措施下，受益人可收取已繳保費（扣除已派發年金），不需額外折讓。保單持有人若有醫療及牙科治療需要，可申請提取特別款項，最高30萬元，但只限一次。放寬上限方面，個人保費上限由100萬元提高至200萬元，以65歲男士投保200萬元為例，每月可分派年金增至11,600元。

劉應彬指出，首次認購的結果中，有30％人士是認購上限100萬元的，因此認為有需要放寬至200萬元，而且保費愈大，每月年金金額能提升至一個較高水平，以應付退休生活開支。