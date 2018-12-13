證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制

ETF通限制多 需大量資源解決

雷添良上月隨同財政司長陳茂波、財經事務及庫務局長劉怡翔等到北京，與中證監主席劉士余見面。雷表示，證監會與中證監的合作關係緊密，過去多次討論實行ETF通及ETF兩地上市，惟ETF通存在不少限制，例如內地結算制度與香港不一樣，兩地結算制度要劃一，需要投放大量資源加建基建設施，但他強調並不代表無限擱置ETF通。

與中證監討論沒提新股通

雷添良又稱，如果時機成熟，希望可以在2019年內推出全港投資者實名制，但沒有特定時間表。滬港股通北向交易已於今年9月實行實名制。

雷添良指出，相信南向交易（即港股通）「假以時日」都會推出實名制，惟現時沒有確切的時間表。他還表示，與中證監的討論中並沒有提及新股通。

企業版W股視乎港交所再諮詢

至於市場一直爭議不斷的「企業版」同股不同權（W股），港交所（0388）自7月底宣布延遲諮詢後，遲遲未見有新消息。雷添良指出，證監與港交所一直有就這個議題進行討論，證監方面亦一直有給予意見；他表示，目前企業WVR重推只視乎港交所何時再度推出諮詢。

投資者保障 將有「正面動作」

另外，畢馬威日前預測明年全港新股市場的集資額將削減三分之一，雷添良認為市場情况的強弱必定對新股市場有影響，但他認為， 現時有不少公司等候上市，目前討論明年的集資額仍是言之尚早。

至於證監會近期就券商孖展額度、加密貨幣投資等提出多項諮詢或審查，他預告，證監即就投資者保障會有「正面動作」，着市場密切留意。