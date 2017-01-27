經濟
下一篇

領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位

【明報專訊】2018年即將完結，領展（0823）加緊年尾「大清貨」，昨日宣布出售12項物業，套現120億元（表1），交易作價較今年9月底總估值高約32.1%，領展稱將於明年3月13日落實交易，今次接手多個屋邨商場及停車場物業的財團，除牽頭的「老對手」基匯資本及高盛外，更包括美資私募基金黑石（Blackstone）。

明報記者 李哲毅

領展表示，物業出售的淨收益為27.88億元，會用於香港及中國內地一線城市的新投資機會，以及債務償還、基金單位回購等一般營運資金用途。今次領展所出售的12項物業，包括屯門山景物業、鴨脷洲邨商舖及停車場、香港利東利東商場、大圍秦石商場、長沙灣幸福商場等，內部樓面面積涉約57.87萬方呎，泊車位4789個，翻查領展中期業績，該批物業的每年淨收入達3.54億元。

領展行政總裁王國龍表示，儘管近期市况波動，今次物業銷售獲得全球和區域私募基金及本地投資者支持，他又稱，今次銷售價格比對上一次出售物業的作價「更為吸引」，形容交易突顯全球投資者對香港經濟及房地產業的信心。公告僅披露今次買家是由房地產私募基金基匯資本牽頭，基匯方面則表示投行高盛亦有參與；另有市場消息稱，黑石也是財團成員之一。

領展兩度評估物業 9月值逾90億

值得留意的是，今年領展兩度就旗下資產組合進行評估，今年3月底該12項物業的總估值為87.79億元，今年9月已升至90.88億元，半年間已升值3.53%。領展物業「有價有市」，今次交易代價為120.1億元，較9月底估值高出32.1%，較3月底估值高36.8%。

另外，基匯資本財團或會翻新上述12個商場，基匯資本董事長及執行合伙人吳繼煒表示，會將這些商場「發展成為煥然一新的社區生活中心」。基匯資本總裁及執行合伙人吳繼泰亦稱，未來會發揮在商業地產重新定位方面的專長，為新增的投資組合實現戰略增值。

基匯：商場將成新社區生活中心

領展過去數年積極出售旗下屋邨商場，自2014年起每年均會出售物業套現，至今集團累計出售57項物業，套現套現469.6億元（表2）。值得留意的是，在2014年至2016年期間，領展均以招標方式「散貨」，每個商場獨立售予不同公司，每次只會出售不足10個物業，套現17億至30多億元，惟上年起領展開始以一籃子形式出售物業，繼去年以230億元出售17項物業予基匯資本財團後，今年同樣「打包」銷售12項物業，套現120億元。

上 / 下一篇新聞

換馬北京商場 內地資產佔一成
換馬北京商場 內地資產佔一成
證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制
證監新主席雷添良：冀明年推全面實名制
「我係普通香港人」
「我係普通香港人」
增網上匿名舉報 不足兩月收80宗
增網上匿名舉報 不足兩月收80宗
公共年金推４措施 冀增吸引力
公共年金推４措施 冀增吸引力
恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋
恒安遭狙擊 質疑利潤造假 股價瀉5.7％停牌 分析：公司急需解釋
連續兩年有藍籌民企被狙擊
連續兩年有藍籌民企被狙擊
匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」
匯銀融眾匯創成股壇「壞孩子」
港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行
港區塊鏈貿易融資平台 覆蓋逾200間銀行
港股漲415點 成交不足700億
港股漲415點 成交不足700億
IMF：港樓市措施助遏系統風險
IMF：港樓市措施助遏系統風險
中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶
中銀跨境電子錢包 可綁定中銀帳戶
中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚
中國傳擴大開放市場 憧憬談判有進展 道指早段揚
Google總裁：暫無計劃重返中國
Google總裁：暫無計劃重返中國
《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴
《紐時》：萬豪被中國黑客攻擊 司法部研起訴
張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注
張兆聰：小心黑天鵝 入巿宜分注
梁志麟：硬脫歐憂慮升 英鎊料下試1.2140
梁志麟：硬脫歐憂慮升 英鎊料下試1.2140
盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬
盧志威：美明年恐滯脹 黃金可成黑馬
李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？
李曉佳：TVB買債券損手 黎瑞剛有意問責？
技術取勝：恒隆地產15元初見支持
技術取勝：恒隆地產15元初見支持
渣打手機開戶 身分證要影3次
渣打手機開戶 身分證要影3次
創興慶70年 邀教授撰史書
創興慶70年 邀教授撰史書
近萬港人喺初創打工
近萬港人喺初創打工
劉思明：騰訊跑贏大市看高一線
劉思明：騰訊跑贏大市看高一線
周顯：買到筍盤的訣竅
周顯：買到筍盤的訣竅
湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春
湯文亮：小陽春‧大陽春‧假陽春
凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王
凱滙5日半收7758票 超額15倍 平均每日收1411票 成今年新盤票王
海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高
海傲灣兩房指引呎價2.53萬 挑戰油塘新高
新意網54億奪數據中心地 超預期45%
新意網54億奪數據中心地 超預期45%
上月辣稅收17億 兩年新低
上月辣稅收17億 兩年新低
大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低
大埔中心兩房425萬 今年屋苑新低
映灣園車位162萬沽 兩月蝕27萬離場
映灣園車位162萬沽 兩月蝕27萬離場
英發展商Chris Holland：脫歐拖累鎊匯 低吸曼市住宅
英發展商Chris Holland：脫歐拖累鎊匯 低吸曼市住宅
家族企業成立45年 發展物業以人為本
家族企業成立45年 發展物業以人為本