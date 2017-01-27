領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位

明報記者 李哲毅

領展表示，物業出售的淨收益為27.88億元，會用於香港及中國內地一線城市的新投資機會，以及債務償還、基金單位回購等一般營運資金用途。今次領展所出售的12項物業，包括屯門山景物業、鴨脷洲邨商舖及停車場、香港利東利東商場、大圍秦石商場、長沙灣幸福商場等，內部樓面面積涉約57.87萬方呎，泊車位4789個，翻查領展中期業績，該批物業的每年淨收入達3.54億元。

領展行政總裁王國龍表示，儘管近期市况波動，今次物業銷售獲得全球和區域私募基金及本地投資者支持，他又稱，今次銷售價格比對上一次出售物業的作價「更為吸引」，形容交易突顯全球投資者對香港經濟及房地產業的信心。公告僅披露今次買家是由房地產私募基金基匯資本牽頭，基匯方面則表示投行高盛亦有參與；另有市場消息稱，黑石也是財團成員之一。

領展兩度評估物業 9月值逾90億

值得留意的是，今年領展兩度就旗下資產組合進行評估，今年3月底該12項物業的總估值為87.79億元，今年9月已升至90.88億元，半年間已升值3.53%。領展物業「有價有市」，今次交易代價為120.1億元，較9月底估值高出32.1%，較3月底估值高36.8%。

另外，基匯資本財團或會翻新上述12個商場，基匯資本董事長及執行合伙人吳繼煒表示，會將這些商場「發展成為煥然一新的社區生活中心」。基匯資本總裁及執行合伙人吳繼泰亦稱，未來會發揮在商業地產重新定位方面的專長，為新增的投資組合實現戰略增值。

基匯：商場將成新社區生活中心

領展過去數年積極出售旗下屋邨商場，自2014年起每年均會出售物業套現，至今集團累計出售57項物業，套現套現469.6億元（表2）。值得留意的是，在2014年至2016年期間，領展均以招標方式「散貨」，每個商場獨立售予不同公司，每次只會出售不足10個物業，套現17億至30多億元，惟上年起領展開始以一籃子形式出售物業，繼去年以230億元出售17項物業予基匯資本財團後，今年同樣「打包」銷售12項物業，套現120億元。