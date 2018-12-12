野村：內房寒冬即將來臨 貝萊德：倘放寬調控 小心新一波泡沫

明年內地經濟放緩可控

野村中國區首席經濟學家陸挺估計，中國經濟由今年第四季直至明年上半年都會繼續放緩，可能於第二或三季或會觸底，下半年有溫和反彈，估計第二季會有刺激經濟措施推出，包括財政刺激政策、減稅和支持基建等，以及放寬對一、二線城市的樓市調控措施。他指內房的熾熱狀態已經過去，寒冬即將來臨，料樓價會繼續下跌，而且料地產商資金會繼續緊張，可能會藉減價套現。

他稱今次中央刺激經濟難度較以往大，空間有限，如中央推出刺激內房措施也只是3年前，汽車購置稅減免等刺激措施也是在兩年前推出，短期內再推動消費者再購買第二架車難度大，建築機械行業亦有相近情况。他又料中央會容許人民幣進一步貶值，只是短線在中美談判死線90天內「破7」的機會則不大。

救市空間有限 人幣或「破7」

本港經濟方面，野村香港高級經濟學家權英善則預計，明年香港經濟增長會放緩到約2%，又指貿易戰可能影響本港貿易和金融業，但相信只是帶來短暫影響，經濟衰退的可能不大。他又估計本港樓價會有序地調整，指目前香港銀行體系穩建，聯繫匯率又運作正常，港銀拆息（Hibor）將跟貼美息，而在估計美國今個月加息一次，明年加息兩次下，料美國將於明年第三季結束加息周期。

本港樓價料有序調整

貝萊德中國投資策略師陸文杰認為，中國經濟正面臨三大風險：美國加息、美元走勢及中美貿易戰。他估計明年中國經濟將會放緩，但中央政策放鬆可作為緩衝，情况仍屬於可控。他又稱，中美貿易戰停火90天談判時間太短，料難達成重大共識，但中國已作出政策根本性調整，如增加從美國進口大豆和天然氣，又令行業政策更公平和保護知識產權，故他指即使在90天談判內難反映出政策調整，但或可在框架上促成共識，有助於縮窄雙方的分歧。

不過，陸文杰指中國內地亦存在風險，指一旦樓市調控措施放寬，根據過往經驗往往容易生成資產泡沫，特別目前家庭債水平正急速向上，認為中央在決策時，要考慮經濟下行因素。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達稱，明年仍看好股票多於債券，料今年股債齊跌的局面將於明年轉變。她指隨市場風險日增，建議投資者增加投資組合內的國債配置作緩衝，而該公司數據亦反映，在1978年至今美國經濟衰退前一年，投資組合內股票與債券六四比的平均回報，高於純粹全球股票和美國國債（見圖）。

美衰退前一年 股債混合多跑贏

股票方面，貝萊德目前仍高配美國和新興市場，指盈利預測仍然可觀，看好保持現金流、資產負債表雄厚的企業。貝琳達稱隨新興市場股票估值下跌，貨幣貶值又同時改善了多個新興國家的經常帳，在預期盈利穩定和低估值下，認為具備吸引的入市機會。她又稱，即使近期油市過度供應導致價格受壓，但料油價已接近見底，個別能源股亦見吸引。至於債券，該行把美國國債評級由低配轉至中性，指在經濟晚周期和市場避險情緒高時，較看好短至中年期國債，而且息率較吸引。

王俊騏 明報記者

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