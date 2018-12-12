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麒豐申重建觀塘廠 涉樓面14萬呎

【明報專訊】施政報告中鼓勵重建於1987年前興建的工廈，不少業主伺機重建物業。由4名80後「富二代」組成的房地產基金麒豐資本，今年5月以約6億元購入觀塘鴻圖道32號榮興利工業大廈，向城規會申請略為放寬地積比率及建築物高度限制，以作發展辦公室、商店、服務行業和食肆用途，預計可建總樓面逾14萬方呎。

資料顯示，項目地盤面積9808方呎，麒豐資本擬以14.4倍地積比率發展，重建為1幢38層高（連4層地庫）的商廈，其中寫字樓面積佔99,126方呎，商店、服務業及食肆佔37,522方呎，另停車場佔4589方呎，總樓面面積約141,237方呎。

由4名80後「富二代」組成

上述4名「80後富二代」包括莎莎（0178）主席郭少明幼子郭浩泉、泛海國際（0129）主席馮兆滔兒子馮康、泰國上市地產公司董事謝耀陞，及宏基資本前副總裁洪英偉。

另裕景興業持有深水埗欽州街56G至56H號及56J至56K號，擬由「住宅（甲類）6」改作興建酒店，地盤面積2744方呎，以約9倍地積比發展，興建1幢16層高酒店，提供90個房間，總樓面面積約24,694方呎；申請人指，興建酒店可輔助西九龍區打造成時裝及設計基地。

裕景興業欽州街申建酒店

此外，市區舊樓向來具重建價值，有業主伺機標售；中原測量師行獲業主委託獨家代理、招標出售黃大仙環鳳街46至52號舊樓100%業權，意向價2.7億至2.8億元，即日起招標，截標日期為明年1月23日。

上述項目鄰近港鐵黃大仙站及鑽石山站，總地盤面積約2846方呎，最大可建樓面面積約21,345方呎（整幢為住用建築物）或約25,614方呎（建築物內住用與非住用部份），項目被劃作「住宅（甲類）1」用途。資料顯示，環鳳街一帶舊樓獲財團積極收購，如宏安地產（1243）或相關人士斥資逾3.8億元收購鳴鳳街26至32A號乾豐大廈、34至36號物業，以及38至48號鳳凰大樓。

相關字詞﹕80後富二代 舊樓併購 城規會 重建

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