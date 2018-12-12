4豪宅連錄5成交 吸金5億

POKFULAM PEAK撻訂屋2.7億再售出

至於近期以銷售餘貨為主的嘉里（0683），旗下何文田現樓皓畋，以招標形式連售兩伙特色戶予同一組買家，總值逾1.45億元，總成交價創項目特色戶新高，當中6座26樓A室，實用1473方呎、連767方呎空中庭園，成交價7217.7萬元，實呎4.9萬元；另一伙是6座27樓A室，實用1471方呎、連1059方呎天台，成交價7355萬元，實呎5萬元。

皓畋1.45億連沽兩特色戶

嘉里發展執行董事朱葉培表示，皓畋再有特色單位成功標售，且再創特色單位總成交金額新高，集團感到滿意。

柏蔚山3房戶實呎2.73萬沽

另新世界（0017）北角現樓柏蔚山，12月至昨日暫錄得5宗成交、套現約1.3億元；最新沽出一伙3房連套房及儲物室戶型，為2座6樓B室，實用面積823方呎，成交價2236.3萬元，實呎27,173元。柏蔚山6月開售至今累售481伙，套現逾114億元。

此外，新地（0016）何文田天鑄最新亦以6221萬元售出8座26樓D室。