經濟

香港地產

下一篇 上一篇

4豪宅連錄5成交 吸金5億

【明報專訊】雖然新盤市場聚焦明天首輪開售的觀塘凱滙，但4個一手豪宅昨也合共售出5伙餘貨，單日吸金約5億元；至於涉銀碼最大單一成交，為盈信控股（0015）港島薄扶林POKFULAM PEAK，屋苑實用4370方呎92B號洋房，原於今年1月以2.71億元售出、折合實呎6.2萬元，但買家繳付樓價兩成訂金後於10月撻訂，料遭殺訂5420萬元後，據成交紀錄冊顯示，有關洋房再以2.71億元、即原價售出。上述洋房之前撻訂，料為2013年4月一手銷售新例實施逾5年半以來，最大金額新盤撻訂。

POKFULAM PEAK撻訂屋2.7億再售出

至於近期以銷售餘貨為主的嘉里（0683），旗下何文田現樓皓畋，以招標形式連售兩伙特色戶予同一組買家，總值逾1.45億元，總成交價創項目特色戶新高，當中6座26樓A室，實用1473方呎、連767方呎空中庭園，成交價7217.7萬元，實呎4.9萬元；另一伙是6座27樓A室，實用1471方呎、連1059方呎天台，成交價7355萬元，實呎5萬元。

皓畋1.45億連沽兩特色戶

嘉里發展執行董事朱葉培表示，皓畋再有特色單位成功標售，且再創特色單位總成交金額新高，集團感到滿意。

柏蔚山3房戶實呎2.73萬沽

另新世界（0017）北角現樓柏蔚山，12月至昨日暫錄得5宗成交、套現約1.3億元；最新沽出一伙3房連套房及儲物室戶型，為2座6樓B室，實用面積823方呎，成交價2236.3萬元，實呎27,173元。柏蔚山6月開售至今累售481伙，套現逾114億元。

此外，新地（0016）何文田天鑄最新亦以6221萬元售出8座26樓D室。

相關字詞﹕天鑄 豪宅成交 柏蔚山 皓畋 pokfuklam peak

上 / 下一篇新聞

港明年新股集資恐減1/3 畢馬威：乏超大型新股 投行：下半年或好轉
港明年新股集資恐減1/3 畢馬威：乏超大型新股 投行：下半年或好轉
內地獨角獸成明年集資希望
內地獨角獸成明年集資希望
新股趕「尾班車」 市場反應冷
新股趕「尾班車」 市場反應冷
港股成交今年第3低 市場料靜待下周議息
港股成交今年第3低 市場料靜待下周議息
中美官員通電利好 人幣升穿6.9
中美官員通電利好 人幣升穿6.9
政府擬斥34億拓強積金電子平台 計劃下周立法會討論撥款 料2022才啟用
政府擬斥34億拓強積金電子平台 計劃下周立法會討論撥款 料2022才啟用
陳德霖：步加息期 港息追美息必然
陳德霖：步加息期 港息追美息必然
保監局：險企快速通道批出首個牌照
保監局：險企快速通道批出首個牌照
hmv拖欠豪宅按揭 財務公司入稟追數
hmv拖欠豪宅按揭 財務公司入稟追數
樂亞違規授股遭上市委譴責
樂亞違規授股遭上市委譴責
商人告麥紹棠誤導投資 穩賺6000萬變勁蝕1.6億
商人告麥紹棠誤導投資 穩賺6000萬變勁蝕1.6億
兩大化工國企 傳合併近完成
兩大化工國企 傳合併近完成
內地11月社融激增1倍超預期 M1增長放緩至1.5% 近5年最低
內地11月社融激增1倍超預期 M1增長放緩至1.5% 近5年最低
傳中央經濟工作會議周五舉行
傳中央經濟工作會議周五舉行
易鑫集團張序安：汽車金融滲透率可達50%
易鑫集團張序安：汽車金融滲透率可達50%
中美關係緩和 歐美股回升 中國傳降汽車關稅 車股大漲
中美關係緩和 歐美股回升 中國傳降汽車關稅 車股大漲
京蘋果店仍賣禁售機 店員：沒聽過禁售令
京蘋果店仍賣禁售機 店員：沒聽過禁售令
意大利預算赤字 歐盟傳准升至1.95％
意大利預算赤字 歐盟傳准升至1.95％
GoPro擬撤華生產線避貿戰
GoPro擬撤華生產線避貿戰
張兆聰：大巿窄幅上落 匯控候低吸
張兆聰：大巿窄幅上落 匯控候低吸
沈華﹕2019年投資機遇在債市
沈華﹕2019年投資機遇在債市
技術取勝：藥明生物62元阻力較大
技術取勝：藥明生物62元阻力較大
植耀輝：美股墮熊市 只差一兩步
植耀輝：美股墮熊市 只差一兩步
曾蔭培將退任新創建CEO
曾蔭培將退任新創建CEO
劉思明：天氣轉冷 禦寒股有炒作
劉思明：天氣轉冷 禦寒股有炒作
周顯：李嘉誠的大智慧
周顯：李嘉誠的大智慧
湯文亮﹕凱滙難一Q清枱？
湯文亮﹕凱滙難一Q清枱？
陳德豪﹕加息預期降溫 領展創新高
陳德豪﹕加息預期降溫 領展創新高
海航沽yoo Residence一籃子物業 料蝕1億 成交價比叫價低26% 料涉財困賣產
海航沽yoo Residence一籃子物業 料蝕1億 成交價比叫價低26% 料涉財困賣產
山頂南區豪宅成交價量齊跌
山頂南區豪宅成交價量齊跌
凱滙5日收6500票 超額12倍
凱滙5日收6500票 超額12倍
麒豐申重建觀塘廠 涉樓面14萬呎
麒豐申重建觀塘廠 涉樓面14萬呎
野村：內房寒冬即將來臨 貝萊德：倘放寬調控 小心新一波泡沫
野村：內房寒冬即將來臨 貝萊德：倘放寬調控 小心新一波泡沫