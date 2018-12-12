凱滙5日收6500票 超額12倍

信置營業部聯席董事田兆源表示，凱滙今日下午2時截票；另信置昨日亦介紹項目佔地近10萬方呎的會所，並透露管理費每實呎約3.98元。

南豐LP6新增1%折扣吸客

為迎戰開售在即的凱滙，將軍澳日出康城新盤亦增優惠吸客；南豐旗下日出康城LP6，新增「聖誕新年折扣優惠」，南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，於本月15日（周六）起至明年1月7日，購入任何LP6單位並簽訂臨時買賣合約的買家，可獲贈額外1%折扣。

麥續指，LP6自9月開售至今累售1543伙、套現110億元，平均成交呎價1.6萬元；LP6餘下未推出單位共468伙，已開價未售出單位則有381伙。

受凱滙開盤刺激，同位於東九龍的新盤九建（0034）油塘海傲灣，昨日連錄兩宗成交，包括2座15樓G室開放式戶，實用面積208方呎，以396.1萬元售出、實呎19,043元；另1B座16樓G室1房戶，實用面積275方呎，成交價532萬元、實呎19,345元。

海傲灣累售總數突破百伙

海傲灣上月開售至今累沽102伙，總套現額近5.3億元，將於本周五招標發售131伙。

泓碧首期付5% 餘款交樓時上會

另碧桂園（2007）及宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，日前停售90伙餘貨單位後，再推110伙本周五起發售，當中82伙以先到先得形式推售，另外28伙以招標形式推售。市場消息指，項目買家若以招標形式購入單位，並選用建築期付款計劃，可先付樓價5%作首期，餘下樓價於項目2021年1月收樓時上會。

遠展物業及市務總監（香港）陳富強表示，集團旗下沙頭角尚澄去年中推出至今累售62伙，稍後完成收樓程序後，將以現樓形式推售餘貨199伙；另同系大圍珀玥，預計明年3月入伙，尚餘5個特色戶將以現樓形式推售。至於正在軟銷的元朗洪水橋洋房項目珀爵，陳表示會以招標形式出售。