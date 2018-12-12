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山頂南區豪宅成交價量齊跌

【明報專訊】下半年地產市場受加息、中美貿易戰、股市波動等負面因素影響，即使是抗跌能力較強的豪宅亦受衝擊。根據中原地產統計，屬於傳統豪宅地段的港島山頂、南區一手及二手市場，今年合共錄得156宗成交，成交金額302.42億元，其中宗數較去年173宗下跌9.8%，成交金額亦較去年330.55億元跌8.5%。

若以物業類型劃分，今年山頂、南區一手成交有20宗，成交金額102.15億元，宗數較去年32宗大跌37.5%。至於二手成交，同期錄136宗，較去年141宗跌3.5%；成交金額200.27億元，較去年錄得的198.64億元升0.8%。

中原：豪宅價明年首季仍受壓

中原豪宅董事兼大中華高端物業香港辦公室總經理何兆棠指，農曆新年為傳統淡季，預料豪宅交投量於明年第一季仍然受壓，料交投量有可能跌破歷史新低，比第四季少30%；樓價方面，一般傳統物業擴大議價空間到5%至10%，部分物業或有15%至20%折讓，一手新盤樓價則保持平穩。

雖然山頂南區交投表現回軟，不過美聯數字顯示，山頂南區逾億元成交於今年首11個月暫錄約53宗，較去年全年約51宗略高，並創出新高紀錄。美聯區域營業董事方富義表示，預期明年豪宅需求仍然殷切，加上區內仍有不少豪宅供應，明年逾億元成交仍有望再創新高及挑戰逾60宗水平。

美聯料明年逾億成交可達60宗

另一方面，對於特首林鄭月娥日前的政府不會出招「救市」言論，遠展物業及市務總監（香港）陳富強回應稱，目前樓市屬健康調整，只是買家信心「差少少」，而買家持貨及購買力強，集團不擔心樓價大跌，預計樓市很快可回穩。

遠展預期樓市很快回穩

對於有發展商指，迷你戶樓價明年跌三成，遠展首席財務總監兼公司秘書陳家邦表示，市場對住屋需求強勁，目前僅輕微調整，屬正常健康，影響不大。

相關字詞﹕樓市調整 南區 救市 林鄭月娥 豪宅成交

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