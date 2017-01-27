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海航沽yoo Residence一籃子物業 料蝕1億 成交價比叫價低26% 料涉財困賣產

【明報專訊】曾在世界各地積極投資的海航系，近年屢傳財困並不斷賣產，市場消息指，該公司或相關人士以約2.6億元售出銅鑼灣yoo Residence兩個單位連5個車位，包括一個實用5193方呎巨無霸複式戶，連同早前以約8650萬元售出的yoo Residence舖位，估計持貨一年勁蝕1億元離場，為近期市場最大額蝕讓。

明報記者 林尚民

上述蝕讓離場物業包括yoo Residence一個實用面積5193方呎、連2381方呎平台的32、33樓A室複式戶，以及實用面積349方呎的22樓D室1房戶，連同屋苑5個車位，早前有市場消息指賣方叫價3.5億元放售，但據最新消息指，該批物業最終以約2.6億元售出，較叫價低26%，未計車位部分，實呎約4.7萬元。

2.6億賣出兩單位5車位

翻查資料，屬單幢項目的yoo Residence由資本策略（0497）發展，去年透過公司轉讓把一籃子物業售予海航系或旗下公司，有指作價約3.3億元。若以此計算，海航今次批出物業，短短一年已蝕約7000萬元，蝕幅約21%。

去年海航亦以約1.2億元，透過「買殼」購入yoo Residence地下連1樓舖位，土地註冊處資料顯示，有關舖位早前以8650萬元售予資深投資者紀明寶（又稱紀寶），舖位面積共約7351方呎，呎價約11,767元；單計沽出舖位部分，料帳面蝕約3350萬元或28%。換言之，連同最新沽出的住宅及車位，海航持貨一年，帳面共蝕約1.035億元，蝕幅約23%。

早前沽舖帳面損手3350萬

海航過去數年積極入市，最矚目要數2016年底至2017年的4個多月內，以超過272億元鯨吞4幅啟德地，惟今年初開始把其中3幅出售，包括以160億元轉讓予恒地（0012），再由會德豐（0020）以約64億元承接另一幅，目前海航只餘下一幅啟德1L區2號地皮在手。

另市場屢錄低價二手成交，將軍澳日出康城領凱9座中低層左翼A室銀主單位，實用675方呎3房戶，以683萬元易手，呎價僅10,119元，見屋苑今年呎價新低。

柏匯兆康苑錄低價成交

Q房網分店助理營業經理鍾庭鋒表示，西灣河柏匯低層實用209方呎E室，以438萬元成交、實呎20,957元，成交價屬屋苑二手買賣中最低；原業主2015年底以約416.25萬元買入，SSD額印稅鬆綁後易手，帳面賺21.75萬元或5%，若扣除使費等估計平手離場。

祥益分行經理黃文樂表示，屯門居屋兆康苑L座高層2室，實用431方呎，原業主9月以520萬元放盤，終以395萬元易手，實呎9165元，成交價為屋苑今年新低，原業主早於1984年以13.79萬元（未補地價）買入，扣除補價後料仍獲利甚豐。

相關字詞﹕領凱 樓市回調 銀主盤 兆康苑 得寶花園 yoo residence 蝕讓成交 海航沽貨 海航財困

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