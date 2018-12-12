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陳德豪﹕加息預期降溫 領展創新高

【明報專訊】本以為習近平與特朗普在阿根廷G20會上相談甚歡，中美達成休戰協議，投資者可以享受90天的蜜月期。然而，在習特會兩天後，華為太子女孟晚舟被加拿大在美方要求下逮捕，為投資者期待已久的協議鋪上一層疑雲。華為事件繼續發酵，市場憂慮中美關係前景，恒指失守26,000點，習特會以來的升幅全都蒸發掉。

除了中美貿易戰外，市場對明年聯儲局加息的步伐也非常關注。除了近日聯儲局官員口風偏鴿外，經濟數據如非農新增職位及失業率等也不及預期。按彭博預測，目前12月加息的機會率由上星期的76%下降至70%。

減慢加息步伐 有利地產股

市場擔憂美國經濟增長放緩，相信聯儲局會議後將有更多資訊浮現。當然，減慢加息步伐是有利地產股的發展。另外，不經不覺中，對息口敏感的領展(0823)近日創了52周新高，某程度反映市場加息減慢的預期。

過去的周末，我參觀了觀塘新盤凱滙，該項目是由信和（0083）、華人置業（0127）及市建局合作發展，也是歷來最大型的市區重建項目。整個項目分5期發展，是次發售的是第2、3期，地盤面積約23.4萬平方呎，將建成4幢住宅大廈，樓面約150萬平方呎，合共提供約2000個單位。

預期凱滙銷售理想

凱滙選址交通方便，距離觀塘港鐵站只需5到8分鐘。另外，項目生活配套齊全，除了附近的apm商場外，預計在2024年落成的第4及第5期將會加入新興建的商場，樓面面積約為102萬平方呎（亦即跟九龍站Element的面積一樣）。項目的用料及設計一流，處處能看到精心設計的地方。

凱滙中文名稱的「凱」意思是凱旋勝利，「匯」是匯聚交通及購物。看過該項目後，身邊的老友也相繼入票。執筆當時，大約累收5500票，超購10倍，相信樓盤一鋪清袋絕無難度。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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