湯文亮﹕凱滙難一Q清枱？

現在買樓的人大多數知道，樓宇供應從過往的不足，演變成現在的充裕，明年新樓的供應量超過3萬個單位，遠遠超過市場需求，供應充足除了可以令樓價下跌之外，還會令買樓的人有更多選擇，倘若未能在一個新樓盤揀到心儀的單位，他們寧願等下一個新樓盤。

買家不再急於入市 只揀「心頭好」

每一個樓盤都會有一些樓層比較低，方向比較差的單位，在以往，大家恐怕供應不足，一於是有殺錯無放過，地產商又會配合申請人數來推出適量單位的情况下，往往造成一Q清枱，成績驕人，但事實上也不是一Q清枱，因為未能售出的單位會被隱藏起來，新樓空置稅就是針對那些被隱藏的單位，沒有可以出售的單位被隱藏，一Q清枱就不是那麼容易。

空置稅逼「隱藏單位」現身

大家可能不知道，地產商其實是不喜歡一Q清枱的，因為這證明了一件事，就是售價訂得太低，營業部主管往往會為此而受責，其實，如果能夠賣到80%就是最理想，因為可以向老闆證明，訂價已經是市價上限，營業部與各物業代理出盡辦法亦只能賣出80%，老闆不但不會責備，而且還重重有賞，大家千祈唔好以為一Q清枱是可以繳全功，其實是死罪一條。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]