經濟
周顯 投資二三事

投資策略

下一篇 上一篇

周顯：李嘉誠的大智慧

【明報專訊】日前「長實樓神」趙國雄「公開」表示，集團早已料到中美貿易戰無可避免會為經濟帶來負面影響，所以去年大手沽出住宅新盤，套現500億元，創了歷來紀錄，他亦預計，明年經濟較今年更差，加上本港樓價已和購買力脫節，預料樓價可跌25%至30%。

後來他澄清說，這只是針對偏遠地區的納米樓，因為供應過剩，市區納米樓跌幅會較小，至於明年整體住宅樓價跌幅，約介乎10%至20%。這段新聞引起了我的注意，要知道像他這種董事級人馬，好比高官政要，就算有個人立場，也不能公開表露，因為其一言一行均是代表公司/政府。就算是李嘉誠，很多時看淡樓價，也只能說要量力而為，自住就不妨之類，但如今趙樓神居然膽敢預測大跌，莫非明年長實（1113）賣樓的數量已經不多了？至少，已沒有納米樓賣了。

寧賺少點 中環中心沒賣華融

不過，長實向來對樓價洞若觀火，新盤套現500億啫，還有中環中心，四百幾億，以及其他的小買賣，估計套現千億元以上。所以我才有一句話：同李嘉誠做對手，不論是買家，抑或是賣家，都要有心理準備，皆因他睇市，一定準過你！

不過有位地產經紀同我說，有一些邊皮的零散店舖，他收不齊而出售，都有很多水位，行家們都賺錢而走，所以不能一概而論。

又有一名股壇高手對我說，其實中環中心的下家是華融，本來會買一部分，因此是賺梗的交易，但李嘉誠寧願少賺點錢，都要安全為上，就算華融沒出事，都有被指賺國家錢的風險，所以最終還是賣了給香港人。嗱，這就叫做大智慧了！

[周顯 投資二三事]

相關字詞﹕納米樓 周顯 趙國雄

上 / 下一篇新聞

港明年新股集資恐減1/3 畢馬威：乏超大型新股 投行：下半年或好轉
港明年新股集資恐減1/3 畢馬威：乏超大型新股 投行：下半年或好轉
內地獨角獸成明年集資希望
內地獨角獸成明年集資希望
新股趕「尾班車」 市場反應冷
新股趕「尾班車」 市場反應冷
港股成交今年第3低 市場料靜待下周議息
港股成交今年第3低 市場料靜待下周議息
中美官員通電利好 人幣升穿6.9
中美官員通電利好 人幣升穿6.9
政府擬斥34億拓強積金電子平台 計劃下周立法會討論撥款 料2022才啟用
政府擬斥34億拓強積金電子平台 計劃下周立法會討論撥款 料2022才啟用
陳德霖：步加息期 港息追美息必然
陳德霖：步加息期 港息追美息必然
保監局：險企快速通道批出首個牌照
保監局：險企快速通道批出首個牌照
hmv拖欠豪宅按揭 財務公司入稟追數
hmv拖欠豪宅按揭 財務公司入稟追數
樂亞違規授股遭上市委譴責
樂亞違規授股遭上市委譴責
商人告麥紹棠誤導投資 穩賺6000萬變勁蝕1.6億
商人告麥紹棠誤導投資 穩賺6000萬變勁蝕1.6億
兩大化工國企 傳合併近完成
兩大化工國企 傳合併近完成
內地11月社融激增1倍超預期 M1增長放緩至1.5% 近5年最低
內地11月社融激增1倍超預期 M1增長放緩至1.5% 近5年最低
傳中央經濟工作會議周五舉行
傳中央經濟工作會議周五舉行
易鑫集團張序安：汽車金融滲透率可達50%
易鑫集團張序安：汽車金融滲透率可達50%
中美關係緩和 歐美股回升 中國傳降汽車關稅 車股大漲
中美關係緩和 歐美股回升 中國傳降汽車關稅 車股大漲
京蘋果店仍賣禁售機 店員：沒聽過禁售令
京蘋果店仍賣禁售機 店員：沒聽過禁售令
意大利預算赤字 歐盟傳准升至1.95％
意大利預算赤字 歐盟傳准升至1.95％
GoPro擬撤華生產線避貿戰
GoPro擬撤華生產線避貿戰
張兆聰：大巿窄幅上落 匯控候低吸
張兆聰：大巿窄幅上落 匯控候低吸
沈華﹕2019年投資機遇在債市
沈華﹕2019年投資機遇在債市
技術取勝：藥明生物62元阻力較大
技術取勝：藥明生物62元阻力較大
植耀輝：美股墮熊市 只差一兩步
植耀輝：美股墮熊市 只差一兩步
曾蔭培將退任新創建CEO
曾蔭培將退任新創建CEO
劉思明：天氣轉冷 禦寒股有炒作
劉思明：天氣轉冷 禦寒股有炒作
湯文亮﹕凱滙難一Q清枱？
湯文亮﹕凱滙難一Q清枱？
陳德豪﹕加息預期降溫 領展創新高
陳德豪﹕加息預期降溫 領展創新高
海航沽yoo Residence一籃子物業 料蝕1億 成交價比叫價低26% 料涉財困賣產
海航沽yoo Residence一籃子物業 料蝕1億 成交價比叫價低26% 料涉財困賣產
山頂南區豪宅成交價量齊跌
山頂南區豪宅成交價量齊跌
凱滙5日收6500票 超額12倍
凱滙5日收6500票 超額12倍
4豪宅連錄5成交 吸金5億
4豪宅連錄5成交 吸金5億
麒豐申重建觀塘廠 涉樓面14萬呎
麒豐申重建觀塘廠 涉樓面14萬呎
野村：內房寒冬即將來臨 貝萊德：倘放寬調控 小心新一波泡沫
野村：內房寒冬即將來臨 貝萊德：倘放寬調控 小心新一波泡沫