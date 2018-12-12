周顯：李嘉誠的大智慧

後來他澄清說，這只是針對偏遠地區的納米樓，因為供應過剩，市區納米樓跌幅會較小，至於明年整體住宅樓價跌幅，約介乎10%至20%。這段新聞引起了我的注意，要知道像他這種董事級人馬，好比高官政要，就算有個人立場，也不能公開表露，因為其一言一行均是代表公司/政府。就算是李嘉誠，很多時看淡樓價，也只能說要量力而為，自住就不妨之類，但如今趙樓神居然膽敢預測大跌，莫非明年長實（1113）賣樓的數量已經不多了？至少，已沒有納米樓賣了。

寧賺少點 中環中心沒賣華融

不過，長實向來對樓價洞若觀火，新盤套現500億啫，還有中環中心，四百幾億，以及其他的小買賣，估計套現千億元以上。所以我才有一句話：同李嘉誠做對手，不論是買家，抑或是賣家，都要有心理準備，皆因他睇市，一定準過你！

不過有位地產經紀同我說，有一些邊皮的零散店舖，他收不齊而出售，都有很多水位，行家們都賺錢而走，所以不能一概而論。

又有一名股壇高手對我說，其實中環中心的下家是華融，本來會買一部分，因此是賺梗的交易，但李嘉誠寧願少賺點錢，都要安全為上，就算華融沒出事，都有被指賺國家錢的風險，所以最終還是賣了給香港人。嗱，這就叫做大智慧了！

[周顯 投資二三事]