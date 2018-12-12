劉思明：天氣轉冷 禦寒股有炒作

恒指昨低開128點回升，早市最多倒升109點、至25,861點回軟，午後再上試高位但未能突破，收報25,771點，升19點或0.07%；國指跌0.27%。大市成交651億元，低於60天平均近三成，交投極為疲弱。據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為56比44，大市好壞參半，買盤動力稍強，整體以牛皮為主。

本報數據庫追蹤的30個行業，有六成上升，科技器材升逾2%最強，其次零售及教育、醫藥保健、博彩及消閒、航運物流均升逾1%。下跌行業全部跌幅小於1%，沒有明顯沽壓。

長飛20元有支持 料挑戰高位

舜宇（2382）上月出貨量理想，獲大行看好，股價從近52周低位反彈，收市升逾6%，惟向上沽壓沉重，預料於50天線約76元及80元有阻力。相比較下，同樣升逾6%的長飛（6869），股價於10月跌至18元轉穩，12月初曾升破22.5元，雖然之後高位回落，但於有20元有支持，整固過後有機會再挑戰高位。

持續捱沽的醫藥、教育有反彈，但暫時只是超買反彈，難言已經轉勢。濠賭、航運股依然是強勢股，之前提過跑贏同業的銀娛（0027）、海豐（1308）保持強勢，前者升上53元有調整，回調守住47元支持回升，該水平為短線支持；海豐（1308）短線支持位上移20天線至6.7元。

海底撈昨急升 止蝕上移至18.5元

天氣轉冷，禦寒的羽絨股波司登（3998），股價升至5年新高；海底撈（6862）昨天早市蠢蠢欲動，重上招股價；昨天筆者即市在《明報財經》網站指海底撈可以投機，惟該股下午升勢加快，收市升逾8%，現水平入市的值博率已大減，若已入市，短炒將止蝕上移至18.5元。

頤海20至22元上落候突破

海底撈轉強，帶動其獨家供應商頤海（1579）亦再受關注，昨天下午獲資金追捧。頤海受惠餐飲行業穩步增長及擴大銷售渠道，銷售及純利處於高速增長階段，上半年銷售按年增長近六成，純利多1.6倍；市場估計未來兩年銷售及純利保持三成增長，但與海底撈一樣估值不廉宜。走勢上，頤海調整於50天線有支持，後市或於20至22元上落再伺機突破。

[劉思明 數據尋寶]