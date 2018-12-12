張兆聰：大巿窄幅上落 匯控候低吸

中方在孟晚舟事件上態度轉趨強硬後，並沒有採取實質報復措施，只有借高通指控蘋果侵權一事禁售舊款iPhone。正常來說，消費者換機都會購買最新款型號，中方此舉僅具象徵意義，美股急挫後也很快回穩。副總理劉鶴昨日早上更應邀與美國財長梅努欽，以及貿易談判代表萊特希澤就貿易談判通電，雙方都已確定將孟晚舟事件分開處理，意味中方的強硬轉態，只是做給國內民眾看看，釋出中央領導人並非軟弱無能的信息。

低估值增抗跌力 恒指25500點有支持

全球股市11月強力反彈後，12月又再度向下，歐洲向下突破，美股在周一晚也曾破底，最終V形反彈力保不失。急挫過後反映了利淡因素，開始有反彈條件。德國昨日公布ZEW預期指數為負17.5，優於預期的負24，再加上法國總統馬克龍宣布調高最低工資，試圖平息國內示威騷亂，歐洲股市反彈近1.5%；美股守住低位；恒指也在25,500點水平有不俗支持。低估值為市場帶來抗跌力，有利好消息則能回試上通道甚至頂部，但經濟前景欠佳，也缺乏進一步上升動力，仍維持低位上落市格局，高低位25,400點至27,200點。

藍籌中強勢的仍是騰訊（0700），但假設大市和個股都是區間波動，貼近通道底部入市的勝算較高，市帳率已降至0.9倍以下的匯控（0005）可以考慮，近期跌幅較大的汽車股如廣汽（2238）、吉利（0175）等都可留意。

人行昨日公布11月金融數據，新增貸款1.25萬億元人民幣，預期1.2萬億元，前值6970億元；社會融資1.52萬億元人民幣，預期1.33萬億元，前值7288億元。中國11月M2貨幣供應同比增8%，預期8%，前值8%。但M1增長進一步跌至1.5%，再出現非春節錯位效應的歷史新低。雖然中央全力推動銀行信貸投放，特別是民企、微創企業，各地國資委又成立合計數千億元的救市基金，但企業新增貸款變化不大，票據融資則有所提升，整體上沒有太大起色。

主要需求仍是住戶部門，11月貸款增加6560億元，當中短期貸款增加2169億元，中長期貸款增加4391億元。短期貸款持續偏多，以往被視作消費貸替代首付貸，但中央和銀行都嚴查銀行貸款去向，可能性較低，有分析擔心部分民眾以債養債，也可能是九十後和千禧族借貸消費。

M1增長進一步放緩，主因有兩個，分別是地方債發行額度已耗盡，賣地收入又減少，地方政府流動性偏緊。另一個原因是樓市銷售欠佳，三大巨頭恒大（3333）、融創（1918）和碧桂園（2007）11月份合約銷售，按月合共減少了超過300億元，較少民眾存款變成開發商流動資金。整體來看，中央全力推動銀行放貸，企業貸款依然增長乏力；住戶部門短期貸款持續偏多，但未見消費有起色，並非好現象。至於M1增速，只要中央維持當前的樓市調控力度，樓市和土地成交都難有起色，就算地方政府新一年開始發債，估計M1都只能在低單位數字徘徊，甚至有可能因基數效應而出現負數。

[張兆聰 還看今朝]