植耀輝：美股墮熊市 只差一兩步

除了美股劇震及衰退陰霾外，歐洲局勢亦相當難測，「一姐」默克爾退下來，新接棒之基民盟秘書長卡倫鮑爾能否貫徹其政策仍有待觀察；至於原先大熱成為歐洲新「一哥」之法國總統馬克龍，在「黃背心」事件後失盡民心。英國脫歐鬧劇更是「無眼睇」，似向「硬脫歐」發展之勢！雖然如此景况，但預期歐洲央行本周議息會議仍將如期於12月底結束量寬，但明年政策如何，還有待行長德拉吉「解畫」。

道指短期或跌穿4月低位

在此跟各位分享道瓊斯運輸業指數這個指標。此指數與道指一樣於1884年創制，一直被視為較道指更前瞻、更能預測美國經濟。該指數今年9月14日創下11,623點歷史高位後，至本周卻見今年新低9666點，較高位回落近17%。一旦指數跌破9300點水平，根據傳統由高位回調20%計，即進入熊市；另外，根據道氏理論，當道指及運輸指數在升至新高後大跌、兩者跌後未能再創新高，以及兩者走勢輾轉跌破上次低位，若符合以上三個條件，即可視為沽貨信號。現時道指距離4月2日低位23,344點仍有約1000點距離，以現時美股如此大波動，短期內要跌破一點難度也沒有，投資者宜打醒十二分精神。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]