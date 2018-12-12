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經濟
2018年12月12日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
港明年新股集資恐減1/3 畢馬威：乏超大型新股 投行：下半年或好轉
內地獨角獸成明年集資希望
新股趕「尾班車」 市場反應冷
港股成交今年第3低 市場料靜待下周議息
中美官員通電利好 人幣升穿6.9
政府擬斥34億拓強積金電子平台 計劃下周立法會討論撥款 料2022才啟用
陳德霖：步加息期 港息追美息必然
保監局：險企快速通道批出首個牌照
hmv拖欠豪宅按揭 財務公司入稟追數
樂亞違規授股遭上市委譴責
商人告麥紹棠誤導投資 穩賺6000萬變勁蝕1.6億
兩大化工國企 傳合併近完成
內地11月社融激增1倍超預期 M1增長放緩至1.5% 近5年最低
傳中央經濟工作會議周五舉行
易鑫集團張序安：汽車金融滲透率可達50%
中美關係緩和 歐美股回升 中國傳降汽車關稅 車股大漲
京蘋果店仍賣禁售機 店員：沒聽過禁售令
意大利預算赤字 歐盟傳准升至1.95％
GoPro擬撤華生產線避貿戰
張兆聰：大巿窄幅上落 匯控候低吸
沈華﹕2019年投資機遇在債市
技術取勝：藥明生物62元阻力較大
植耀輝：美股墮熊市 只差一兩步
曾蔭培將退任新創建CEO
劉思明：天氣轉冷 禦寒股有炒作
周顯：李嘉誠的大智慧
湯文亮﹕凱滙難一Q清枱？
陳德豪﹕加息預期降溫 領展創新高
海航沽yoo Residence一籃子物業 料蝕1億 成交價比叫價低26% 料涉財困賣產
山頂南區豪宅成交價量齊跌
凱滙5日收6500票 超額12倍
4豪宅連錄5成交 吸金5億
麒豐申重建觀塘廠 涉樓面14萬呎
野村：內房寒冬即將來臨 貝萊德：倘放寬調控 小心新一波泡沫
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技術取勝：藥明生物62元阻力較大
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【明報專訊】中國聯通8.5元不容有失（圖）
中國中車7.2元爭持（圖）
明報記者
[劉思明 技術取勝]
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