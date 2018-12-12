沈華﹕2019年投資機遇在債市

從經濟基本面上看，歐美發達國家及新興市場均處在GDP增速放緩階段。但亞洲新興市場方面，由於其潛在經濟增長率較高，相對其他拉美及中東新興市場來說，基本面較為穩健，整體韌性也較高。另外，雖然預計中美貿易摩擦仍將持續一段時間，但市場將逐漸習慣於此種狀態，市場的反應強度和頻度將會逐步減弱，其影響範圍也將縮小。

料中央明年推更多穩經濟措施

預期2019年內地經濟雖然面臨內外壓力，但仍將保持中高速增長。之前中央政府所推行的積極財政措施及中性偏寬鬆貨幣政策的作用將逐漸顯現，而且後續可能會有更多穩經濟、穩就業和穩增長等政策出爐。內地當前表外融資總額大幅降低，金融系統穩定性有所增強，有助於增強債券市場的吸引力。

其他亞洲市場，例如印尼、印度和蒙古等國，未來同樣值得期待。2019年各國的經濟增長預期穩定，特別是在目前油價回調的背景下，通脹壓力緩解，央行加息的迫切性有所降低；各國財政赤字有望減低，經常帳赤字也將減小，貨幣對美元貶值壓力將減輕，未來債券市場有望回暖。

從企業層面上看，目前亞洲區企業整體基本面仍處於改善周期。企業盈利能力指標，例如息稅前利潤（EBITDA）及淨利潤（Net Income）等，自2014年開始增長，目前仍維持良好增長趨勢。根據JPM對亞洲區的公司研究顯示，平均EBITDA增長為17%，高於2017年的16%；平均債務利潤比（Net Debt/EBITDA）也由2016年的2.3倍下降至目前的1.9倍。

亞洲債市表現差 受市場負面情緒影響

另外流動性狀况自2014年開始改善，目前也處於改善的周期中：現金債務比率由2014的26%上升到2018年的35%，高於2017年的32%。雖然今年個別公司出現債務違約，但整體上看，亞洲區域公司的財務狀况呈現愈來愈穩健的趨勢，特別在投資級別的債券中，公司普遍資本性支出較前些年有所減慢，收購兼併等活動於2018年明顯放緩，這使得平均槓桿率處於較低水平。

雖然今年亞洲區公司基本面良好，但債券市場總體表現卻欠佳（JICA指數今年以來收益率下降2.3%）。筆者認為，除了市場基準利率調整的影響外，其中相當部分的下跌是市場負面情緒所引起的過度反應。此輪調整使目前大部分債券價格變得較為便宜，其中的投資價值有待投資者發掘。下次筆者將繼續從估值、供需方面等技術層面探討亞洲債券投資機遇。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]