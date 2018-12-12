中美關係緩和 歐美股回升 中國傳降汽車關稅 車股大漲

紐約期油升逾2%

科技股早段向上，微軟、亞馬遜升逾2%。IBM、Netflix、Tesla、Alphabet早段均升逾1%；蘋果、facebook則升逾0.5%。晶片股集體上漲，費城半導體指數升逾2%。

受股市上漲帶動，國際油價上升。布蘭特期油升逾1%，升穿每桶61美元。紐約期油升逾2%至每桶52美元以上。昨公布的美國11月生產者物價指數（PPI）按月升0.1%，高於預期。服務成本上漲，抵消了能源產品價格下滑，不過無礙市場認為通脹增長放慢的觀點。而美元兌多種貨幣均回落，美匯指數在97水平徘徊。

此外，印度政府昨任命金融官員Shaktikanta Das為新任央行行長，接替突然請辭的Urjit Patel，印度盧比止跌。不過市場預期，未來印度央行加息空間有限，甚至有可能減息。

微軟膺美最優秀企業

《福布斯》聯同非牟利機構「公義資本」（Just Capital）公布美國最優秀企業排行榜，由微軟居首。

該調查訪問了8.1萬名美國人，尋求公眾認為大型企業的應有標準。美國民眾認為優秀企業應有以下條件：公平的薪酬、善待客戶並保護客戶私隱、提供優質產品、盡量減少對環境的影響、回饋社區、致力於道德及領導層多元化、創造大量職位。《福布斯》按上述指標評分，在美國上市公司當中進行篩選，確定了前100名的企業，由微軟居首。該公司在減少對環境影響、職員待遇的分項獲第一，對客戶的服務排名第五、領導能力得分第五，綜合排名第一。英特爾（Intel）排第二，Alphabet排第三。前10位都以科技企業為主，當中只有傳統企業寶潔（P&G）打入十大，反映公眾對科技企業的認可程度極高。不過近年一直是市場焦點的蘋果屈居第16。

軟銀評估移除華為設備影響

另外，《華爾街日報》引述軟銀消息人士稱，軟銀正評估移除華為設備的影響，以及向其他供應商採購的可行性。日本政府稱，決定把華為和中興通訊的產品，排除出政府內部的採購清單。共同社稱，日本三大電訊商計劃把華為和中興通訊的網絡設備排除在外。

（綜合報道）

[國際金融]