內地11月社融激增1倍超預期 M1增長放緩至1.5% 近5年最低

11月新增貸款從10月的6970億元增至1.25萬億元，分部門看，住戶部門貸款增加6560億元；非金融企業及機關團體貸款增加5764億元，票據融資增加2341億元。社會融資規模亦比10月的7430億元倍增至1.52萬億元，其中對實體經濟發放人民幣貸款，以及企業債券淨融資都比10月有顯著增加，委託貸款、信託貸款及未貼現銀行承兌匯票等表外融資繼續萎縮。至於之前支撐社融規模的地方政府專項債券，11月有所減少，A股低迷之下，股票融資增量也明顯收縮。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為，上月新增貸款回暖，主要受惠人行支持中小企融資政策，對貸款起到刺激作用，預料未來數月新增貸款表現趨穩定。事實上，銀保監主席郭樹清於11月初曾表示，考慮對銀行對民企貸款實施「一二五」目標，即銀行新增企業類貸款要達到一定比例，變相逼內銀向中小企放貸，雖然後來強調只是指引而非強制性，但難免左右到銀行放貸方向。

恒生：受惠人行支持中小企融資政策

長江證券宏觀分析師趙偉表示，按年比較的話，新增貸款當中主要是票據融資較去年多增1956億元，企業中長期貸款其實按年少增980億元。此外，雖然社融按月反彈，但按年計其實有所回落，只是近期利率下行較快，企業發債情緒較好，債券融資才明顯回暖。因此，實體企業貸款未見改善，短期看政策還會傾向於鼓勵銀行新增貸款，但是效果還有待觀察。德銀中國首席經濟學家周浩則認為，整體信貸增速沒有特別明顯放量，因此年內降準可能性不大，反正也不差在那幾天，估計中央有可能明年才會考慮這個問題。

德銀：年內降準機會不大

另一方面，廣義貨幣（M2）持平於8%的6月歷史低位，但狹義貨幣（M1）進一步放緩，兩者差距進一步擴大，社會投資意欲十分低迷。中金更指出，鑑於M1增速持續放緩，貨幣流通速度可能趨慢。若貨幣流動速度放緩，政策調整力度就要更大才能提振需求。如果不及時引導，物價下行的預期往往會加強，為未來穩增長和穩市場帶來更大挑戰。

明報記者 陳子凌