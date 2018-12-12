商人告麥紹棠誤導投資 穩賺6000萬變勁蝕1.6億

【明報專訊】歌手麥浚龍父親、中建置地（0261）主席麥紹棠惹上官司，商人吳健南日前入稟，控告麥紹棠兩年前向他透露，獲中國解放軍支持的內地上市公司新興鑄管將會注資收購，又口頭承諾對方可「穩賺」6000萬元，吸引他向麥紹棠以2.1億元買入中建置地股份，惟最終交易告吹。吳認為中建置地公告涉誤導，入稟高院向麥紹棠索償2.2億元。
連同「穩賺」承諾擬追討2.2億
據入稟狀指，2016年1月吳健南與麥紹棠首次會面時，麥紹棠口頭承諾會以每股0.035元出售60億股中建置地，吳健南購入股份後可隨時出售，若半年內出售股份，可保留6000萬收益，其他就需給予麥紹棠。
麥紹棠再帶同新興鑄管的代表與吳健南共晉晚餐，新興鑄管代表確有意接管中建置地。麥紹棠再承諾，吳健南可「穩賺」6000萬元，麥紹棠亦賠償他任何損失，2016年3月至4月雙方達成交易。
不過，同年6月中建置地宣布新興鑄管收購失敗，10月時股價跌至0.008元。
至今年8月，吳健南另一朋友Lawrence Lok與麥紹棠會面時，麥紹棠承認因為中建置地未能提供資金證明，令交易失敗。原告認為，中建置地宣布將被新興鑄管收購屬於誤導。
以2016年10月12日中建置地收市價0.008元計算，要求麥紹棠賠償1.62億元的差額損失，及當年口頭承諾「穩賺」6000萬元，即2.2億元，又追討相關損失。
【案件編號：HCA2888/18】