商人告麥紹棠誤導投資 穩賺6000萬變勁蝕1.6億

連同「穩賺」承諾擬追討2.2億

據入稟狀指，2016年1月吳健南與麥紹棠首次會面時，麥紹棠口頭承諾會以每股0.035元出售60億股中建置地，吳健南購入股份後可隨時出售，若半年內出售股份，可保留6000萬收益，其他就需給予麥紹棠。

麥紹棠再帶同新興鑄管的代表與吳健南共晉晚餐，新興鑄管代表確有意接管中建置地。麥紹棠再承諾，吳健南可「穩賺」6000萬元，麥紹棠亦賠償他任何損失，2016年3月至4月雙方達成交易。

不過，同年6月中建置地宣布新興鑄管收購失敗，10月時股價跌至0.008元。

至今年8月，吳健南另一朋友Lawrence Lok與麥紹棠會面時，麥紹棠承認因為中建置地未能提供資金證明，令交易失敗。原告認為，中建置地宣布將被新興鑄管收購屬於誤導。

以2016年10月12日中建置地收市價0.008元計算，要求麥紹棠賠償1.62億元的差額損失，及當年口頭承諾「穩賺」6000萬元，即2.2億元，又追討相關損失。

【案件編號：HCA2888/18】