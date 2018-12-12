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樂亞違規授股遭上市委譴責

【明報專訊】聯交所公開譴責創板股樂亞國際（8195）及數名現任及前任董事違反了《GEM上市規則》及或《董事承諾》。事件涉及集團2016年公布首季業績前的禁售期間，違規向10名人士授出每人2億股認股權，但延至一個月後才對外公布，當中更涉及安撫高層的不滿而決定授股。

禁售期贈股「安撫」高層

據港交所（0388）披露，樂亞在7月22日的董事會會議中提到，該公司主席、執董兼監察主任吳家豪提出授股建議，當中向公司附屬公司董事、股東及主要設計師「李女士」授股是「安撫她的不滿」，由於她不時向公司前非執董黃昭堡表達不滿，7月21日更知會吳家豪其將即時辭職。

另外8名承授人則是公司2014年於創板上市時所牽涉的保薦人及承銷商的相關員工，不只是獎勵他們過往的貢獻，亦是因為考慮到他們的背景並相信日後仍可為集團作出貢獻。樂亞解釋，知道有責任公布授股並已編備公告草擬本。但公司於7月22日收到「聲稱要約」，故精力及時間都投放於此事，又指要約人方、投訴及訴訟等事宜令執董及高層忙個不停，身心俱疲，無暇兼顧日常營運及其他合規事宜，純粹是「無心忽略」了有關授股的披露。

但聯交所指出，樂亞聲稱向「李女士」授股是因為急切需要挽留她，及承認倉促作出授股的決定，但解釋理由並不充分，因為事件仍涉及其他9名承授人。GEM上市委員會認為事件中的違規情况嚴重，指樂亞在一個月內接連違反多項上市規則，源頭是因董事知悉規則下仍在禁售期內批准授股，而當中8名承授人更在2016年8月24日及25日行使股份期權並向不知名買家出售其全數股份；按該兩日的股份收市價計算，他們可能已獲巨利。

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