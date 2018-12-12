hmv拖欠豪宅按揭 財務公司入稟追數

原告要求收樓 無透露借貸額

該入稟狀表示，原告利星行信貸有限公司，向海橋投資有限公司、翹宇有限公司及hmv數碼中國集團追討所欠的貸款、利息及訟費，指海橋投資於去年12月18日向原告借貸，並以布力徑25號6號洋房連庭院及前庭、 以及布力徑21至35號的9號和10號車位作抵押，hmv數碼中國集團與及另一間相關公司簽署了保證書，作為還款的擔保人。

2016年曾向同一物業追債

值得留意的是，利星行已非首次入稟控告布力徑25號大屋業主，2016年時該幢大屋業主仍為胡凱珊，利星行已曾入稟追討，其後蕭定一加入成為持有大屋的海橋投資董事，大屋控制權亦落入hmv數碼中國手上，現時胡凱珊已經退出，但當時已任公司董事的湯毓銘則仍然在任，蕭定一亦擔任海橋投資及翹宇兩公司的董事。

蕭定一旗下音樂連鎖店hmv在上月底開始，已被供應商及業主連環入稟追數，涉及至少5宗訴訟。之前本報亦從土地註冊處資料發現，蕭定一兩年前以約1.5億元購入的西半山豪宅殷然頂層天池屋，今年10月再度被用作抵押貸款，為過去兩年內的4次承按。