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保監局：險企快速通道批出首個牌照

【明報專訊】保監局去年9月推出快速通道，供使用全數碼分銷的新保險公司申請牌照，保監局執行董事（長期業務）許美瑩昨在亞洲保險論壇表示，首個牌照已經原則上批出，預計兩周後會有正式公布。獲批的是有合作伙伴的初創壽險公司，主要銷售銀碼較小的定期壽險和保障性強的產品。經快速通道申請暫時批出一個牌照，許美瑩指明年亦會有其他牌照陸續批出。至於一般保險，因為險種範圍較多，而且可以不需要合作伙伴，因此會檢視較長的時間。

保監局行政總監張雲正表示，局方會以一至兩周時間覆核保險公司銀行存款、高層人事等資料。他指快速通道的審批方式雖然簡單，不過審核規格相當嚴格，要求申請人操作和財政穩健。雖然早前有數十間機構曾作出查詢，惟最後申請只有數個，包括傳統保險和科技公司。他會視乎這些壽險公司可否提供簡單、保障性強的產品，而一般保險公司能否帶來新險種開拓市場，有一兩個申請者已經較為成熟。

港推保險相連證券 內地險企可受惠

保監會主席鄭慕智出席同一論壇時表示，局方正在籌備由明年起直接規管保險中介，包括設立以風險為本的制度。現時中介人由業界3個機構自律規管，包括香港保險業聯會轄下的保險代理登記委員會、香港保險顧問聯會和香港專業保險經紀協會。另外，行政長官林鄭月娥表示，政府計劃修例放寬行業發行保險相連證券，財政司長陳茂波指目標在2019至2020立法年度完成，內地保險公司有興趣利用不同工具管理農業、天災、基建相關的風險，在香港提供工具將風險證券化，可以從中受益。

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