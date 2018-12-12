經濟
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陳德霖：步加息期 港息追美息必然

【明報專訊】臨近年底，加上美國聯儲局快將議息，1個月港元拆息連續11個交易日上升，昨日升至2.21厘。金管局總裁陳德霖認為，香港已經進入加息周期，港息會逐步追上美息，但未必每次都和美國同步加息。

存貸息仍有一段差距 料逐步調升

金管局官員昨日與銀行公會代表同期訪京，陳德霖在北京表示，拆息抽升代表部分銀行資金成本上升，加息壓力增加，但銀行本身的資金結構不同，資金成本亦有差異，所以香港銀行是否加息或加多少，都屬個別商業決定。但他相信，香港已經進入加息周期，雖然未必每次都跟美國加息，但港息追近美息是必然的事。雖然現在港元拆息已接近美息，但存款及貸款利率的加幅仍然輕微，他相信這些利息會逐步追上美息。

是次銀行公會訪京團，香港代表訪問了人行、外管局、中銀保監、中證監及國資委。陳德霖表示，內地部委都表示會堅持改革開放的步伐，而香港則表示樂意見到內地放寬金融業限制的措施。陳德霖指出，早前內地取消外資持有內地銀行股權比例的限制，現時在華外資銀行當中，香港銀行佔三分之一，相信隨着內地開放金融業，香港銀行有更多發展機遇。

與人行洽大灣區資金融通

他亦提到，有與人行繼續商討及跟進大灣區資金融通的問題，包括促進跨境支付、港人在內地開戶及跨境財富管理的事宜。他指出，現時內地居民在香港使用銀行卡或信用卡進行支付，已沒有任何限制，與港人一樣方便。反而港人難以使用香港的電子錢包在內地使用，以致造成不便。

不過他相信，近月已經有進展，例如中銀香港（2388）及銀聯都有跨境支付平台，微信亦開始讓香港錢包可在部分內地商戶使用，支付寶亦正研究相關計劃，他相信未來的覆蓋面可以逐步加大。

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